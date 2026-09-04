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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un cadeau au Real Madrid ? Une décision arbitrale polémique enflamme le stade du Betis, et Mourinho montre son vrai visage

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
A. Guler
Espagne
Portugal
Turquie

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La rencontre entre le Real Madrid et le Real Betis a été le théâtre d'un épisode arbitral controversé, après que le Turc Arda Güler a échappé à l'expulsion malgré un carton jaune reçu en première période, avant que les protestations des joueurs du Betis ne montent d'un cran et que José Mourinho ne se retrouve sur la ligne de touche au cœur de la scène, lors de ce match disputé vendredi soir au stade de La Cartuja dans le cadre de la quatrième journée de la Liga.

Güler avait reçu un carton jaune durant la première période, avant de commettre une faute évidente sur Marc Roca à la 52e minute alors qu'il tentait de récupérer le ballon, un tacle qui aurait dû lui valoir un second carton jaune et l'expulsion.

Le joueur turc a pris conscience de la gravité de sa situation dès qu'il a commis la faute, levant la main en signe d'excuse, montrant ainsi qu'il avait conscience de la possibilité de recevoir un second avertissement, mais l'arbitre Hernández a décidé de laisser jouer sans brandir le carton.

Cette décision a provoqué la colère des joueurs du Real Betis, à leur tête leur capitaine Isco, qui ont réclamé à l'arbitre des explications sur la non-expulsion de Güler, tandis que les supporters du club andalou ont accueilli la décision par de vives protestations depuis les tribunes.

Sur l'action suivante, Konaté a de nouveau commis une faute sur Fran García, écopant d'un autre carton jaune, pendant que Mourinho s'est emporté avec véhémence pour protester contre la décision, finissant lui aussi par recevoir un carton de l'arbitre, à l'opposé du calme qui avait caractérisé le technicien portugais lors des trois premières journées.

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