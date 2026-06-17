La sélection marocaine a atteint le meilleur classement de son histoire au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), après s'être provisoirement hissée à la sixième place mondiale, profitant du faux pas du Portugal, qui a fait match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Ce partage a coûté au Portugal un nombre significatif de points au classement direct, le reléguant à la septième place mondiale, tandis que le Maroc s’installait provisoirement au sixième rang.

Le Maroc totalise désormais 1 755,62 points, contre 1 755,09 pour le Portugal, soit un écart infime de 0,53 point.

Les Portugais avaient abordé la Coupe du monde depuis la 5e place mondiale, mais leur faux pas face à un adversaire mieux classé leur a coûté 12,76 points et un recul de deux rangs d’un seul coup, tandis que le Brésil en a profité pour monter en 5e position.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, le Maroc pointait déjà à la 7e place mondiale, son meilleur classement historique, d’après le classement officiel de la FIFA publié le 11 juin.

Ce bond provisoire confirme la dynamique lancée par le parcours historique en demi-finale de la Coupe du monde 2022, puis par la victoire symbolique à la Coupe d’Afrique des nations 2025 (en attente de la décision finale du TAS).

Cette sixième place reste toutefois provisoire : la FIFA n’homologuera le classement définitif qu’après tous les matchs internationaux comptant pour le classement, et la prochaine mise à jour est fixée au 20 juillet, à l’issue de la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas avaient entamé leur parcours par un précieux match nul 1-1 face au Brésil, l’une des meilleures performances de la première journée.

Ismail Saibari a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas, avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção, lors d’une rencontre saluée par la presse internationale.

Les hommes de Walid Regragui préparent désormais leur deuxième sortie face à l’Écosse, vendredi, puis clôtureront la phase de groupes contre Haïti le 24 juin.

Des performances convaincantes lors de ces deux rencontres offriraient à l’équipe dirigée par Mohamed Wahbi l’occasion de consolider, voire d’améliorer, son positionnement au classement mondial.

Les Lions de l’Atlas demeurent par ailleurs la meilleure équipe africaine du classement mondial.