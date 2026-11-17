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Firas Al-Buraikan, l'attaquant d'Al-Ahli, vit quatre jours historiques dans sa carrière, qui ont commencé avec la sélection saoudienne à Doha, la capitale qatarie.

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L'Arabie saoudite s'est inclinée face à l'Ouzbékistan (1-2) ce mardi , au stade Jassim-bin-Hamad de Doha, la capitale qatarie, lors de son deuxième match amical de l'actuelle trêve internationale.

La rencontre a été marquée par le brillant Firas Al-Buraikan, auteur de l'égalisation pour l'Arabie saoudite à la 23e minute, alors que les Saoudiens étaient menés 1-0. L'attaquant a repris de la tête un centre d'Ahmed Al-Ghamdi pour l'envoyer au fond des filets.

Ce but confirme l'excellente forme affichée par Al-Buraikan avec la sélection saoudienne ces derniers temps : il s'agit de sa quatrième réalisation avec l'Arabie saoudite lors des deux dernières trêves internationales.

L'attaquant d'Al-Ahli a terminé meilleur buteur de la 27e édition de la Coupe du Golfe des nations, « Khaleeji 27 », avec trois buts, dont un en finale face aux Émirats arabes unis, en plus de son doublé contre Oman en phase de groupes.

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Le quotidien saoudien Al-Riyadiyah a révélé un autre chiffre remarquable atteint par Al-Buraikan après son but contre l'Ouzbékistan : il a inscrit son 19e but avec la sélection saoudienne, en 80 matchs disputés.

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Avec ce total, l'attaquant rejoint trois des plus grandes légendes du football saoudien, Nasser Al-Shamrani, Mohammed Al-Shalhoub et Taiseer Al-Jassim, qui comptent eux aussi 19 buts en sélection.

Ce n'est pas tout : Al-Buraikan n'est plus qu'à un but de la légende Youssef Al-Thunayan, qui a inscrit 20 buts avec la sélection saoudienne, selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat.

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Par ailleurs, le joueur de 26 ans poursuit sa marche vers le trône de Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, considéré comme le meilleur buteur de la génération actuelle avec 26 buts internationaux. Seuls sept buts les séparent désormais.

L'attaquant d'Al-Ahli n'a également besoin que de huit buts en sélection pour intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Arabie saoudite.

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Ce classement est dominé par Majed Abdullah, légende d'Al-Nassr, avec 72 buts, soit 26 de plus que Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, deuxième avec 46 buts, devant son coéquipier Yasser Al-Qahtani, auteur de 42 buts.

Moins de 24 heures après ce but historique, Firas Al-Buraikan s'envolera demain mercredi pour Bangkok, la capitale thaïlandaise, afin d'assister à la cérémonie des récompenses de l'AFC, où il est en lice pour le titre de meilleur joueur du continent.

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Certes, Al-Buraikan fait face à une sérieuse concurrence de la part de son compatriote Salem Al-Dawsari et du gardien iranien Alireza Beiranvand, mais la plupart des pronostics le donnent vainqueur de ce trophée pour la première fois de sa carrière.

La cérémonie aura lieu après-demain jeudi à l'Aksra Theatre King Power, qui avait déjà accueilli la cérémonie des récompenses de l'AFC en 2017, avec des distinctions remises dans 19 catégories différentes.

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Moins de 24 heures après la cérémonie, Firas Al-Buraikan retrouvera Djeddah, et plus précisément le stade Al-Inma, pour disputer avec Al-Ahli le Clasico face au rival historique, Al-Nassr, en match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Certains rapports ont émis des doutes sur la capacité d'Al-Buraikan à être présent pour le Clasico, notamment en raison de ces voyages répétés en l'espace de quelques jours, mais d'autres assurent qu'il figurera dans le groupe de l'entraîneur néerlandais Marino Bositch.

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Ce match sera décisif dans la course au titre des deux équipes : Al-Ahli occupe la sixième place du championnat saoudien avec 21 points, fruit de sept victoires et quatre défaites, à neuf longueurs du leader, Al-Hilal.

De son côté, Al-Nassr est troisième avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, et devancé uniquement à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.