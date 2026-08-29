La deuxième journée de Premier League a été marquée, ce samedi, par un match nul spectaculaire entre Bournemouth et Everton sur le score de 1-1, tandis que Hull City a signé une précieuse victoire à l'extérieur face à Coventry City sur le score d'un but à zéro, deux rencontres dont l'issue s'est décidée dans les dernières minutes.

Lors de la première confrontation, Bournemouth a imposé sa domination durant la majeure partie du match, et Alex Scott a traduit l'avantage des locaux en un but à la 41e minute, sur une passe décisive d'Evanilson, la première période s'achevant sur l'avance de Bournemouth un but à zéro.

Bournemouth est resté en tête jusqu'aux tout derniers instants, avant qu'Everton ne parvienne à arracher l'égalisation par l'intermédiaire de James Tarkowski, auteur d'un but assassin à la 91e minute, privant les locaux de la victoire et offrant à son équipe un point précieux à l'extérieur.

Dans le second match, Hull City a patienté jusqu'aux dernières minutes pour s'imposer chez son hôte Coventry City, après qu'un score nul et vierge a dominé la rencontre jusqu'à la 82e minute.

Liam Millar est parvenu à inscrire le but de la victoire pour Hull City après avoir reçu une passe habile de Mohamed Belloumi, offrant à son équipe 3 précieux points, tandis que Coventry n'a pas réussi à égaliser durant les minutes restantes, concédant sa première défaite de la saison.