Le Willem II s’est qualifié pour les demi-finales des barrages aux dépens du RKC Waalwijk. Après avoir remporté le match aller 1-0, les Tilbourgeois ont validé leur billet samedi grâce à un match nul 1-1. Au tour suivant, ils défieront le vainqueur de la double confrontation entre Almere City et De Graafschap.

Les locaux ont bien entamé la rencontre et se sont créés plusieurs occasions dangereuses d’entrée. Siegert Baartmans et Devin Haen n’ont toutefois pas cadré leurs tentatives. Juste avant la mi-temps, le RKC a répliqué par Denilho Cleonise et Richard van der Venne, sans plus de réussite.

Le match a véritablement pris feu après la mi-temps, lorsque Mounir El Allouchi a ouvert le score pour le Willem II. Le milieu de terrain a parfaitement repris le centre de Finn Stam : 1-0. Un moment émouvant pour El Allouchi, qui a récemment perdu sa fille à naître.

RKC n’a pas abdiqué et a égalisé peu après l’heure de jeu : une balle repoussée est revenue sur Jean-Paul Boëtius, dont la frappe puissante a fait mouche : 1-1.

L’espoir renaissait alors dans le camp de l’équipe de Sander Duits, tandis que Willem II subissait de plus en plus. Ryan Fage voyait son tir frôler le cadre, puis Harrie Kuster manquait in extremis une occasion en or de forcer la prolongation. Willem II se qualifiait ainsi pour les demi-finales des barrages.

Cette défaite a également marqué la fin de carrière de Michiel Kramer. L’attaquant de 37 ans a récemment annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle en fin de saison pour endosser le rôle d’entraîneur adjoint au sein du club.