Un but en or… L'Espagne remporte la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire

L’Espagne a conquis son deuxième titre mondial en battant l’Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026, au terme d’un match marathon conclu en prolongation au stade New York New Jersey.

Le score est resté bloqué à 0-0 jusqu’à la 106^e minute, avant que la « Roja » ne perce enfin le verrou argentin.

Le seul but de la rencontre est intervenu lorsque Pedro Boro a adressé un centre précis dans la surface de réparation, que Nico Williams a repris de la tête pour servir Ferran Torres, lequel a conclu d’une frappe puissante du pied gauche qui s’est logée dans les filets du gardien argentin, scellant ainsi la victoire et le sacre.

Grâce à ce succès, la Roja décroche son deuxième titre mondial après 2010, et confirme son statut de puissance internationale. tandis que des milliers de supporters se retrouvent à deux doigts de remporter le gros lot du concours Driven Quest.

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