La sélection espagnole a accédé au trône du football mondial pour la deuxième fois de son histoire, après avoir arraché une victoire précieuse et à l'arraché face à son homologue argentin sur le score d'un but à zéro, en finale de la Coupe du monde 2026, au terme d'un match marathon qui s'est prolongé jusqu'aux prolongations sur la pelouse du stade « New York New Jersey ».

Le score nul et vierge s'est imposé sur le déroulement de la rencontre jusqu'à la 106e minute, avant que la sélection espagnole ne parvienne à percer le mur défensif argentin d'un but offrant à la Roja le titre mondial.

L'unique but est survenu lorsque Pedro Porro a adressé un centre précis dans la surface de réparation, sur lequel Nico Williams s'est élevé pour remettre le ballon de la tête à Ferran Torres, qui l'a repris d'une frappe puissante du pied gauche, logeant le cuir au fond des filets du gardien argentin et scellant le but de la victoire et du sacre.

Grâce à cette victoire, la sélection espagnole a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, après avoir décroché son premier titre lors de l'édition 2010 en Afrique du Sud, ajoutant ainsi une seconde étoile à son palmarès doré et confirmant sa place parmi les grandes sélections mondiales. Dans le même temps, des milliers de supporters se sont retrouvés à un pas de remporter le grand prix dans le cadre du concours Driven Quest.

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