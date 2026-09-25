George Ilenikhena, l'attaquant du club d'Al-Ittihad, a poursuivi sur sa lancée lors de la saison en cours 2026-2027, mais cette fois avec la sélection du Nigeria.

Ilenikhena a disputé sa première rencontre avec la sélection du Nigeria, lors de sa toute première convocation officielle, en tant que titulaire, à l'occasion de la victoire face à Madagascar sur le score de 2-1, ce vendredi, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'attaquant d'Al-Ittihad a attiré tous les regards, après avoir inscrit le premier but des Super Eagles, à la première minute du temps additionnel de la première période, sur une frappe du pied gauche depuis l'entrée de la surface de réparation.

Ce but a confirmé la forme étincelante que traverse le joueur de 20 ans depuis le début de la saison avec le club d'Al-Ittihad, où il a disputé 9 rencontres, au cours desquelles il a réussi à marquer 6 buts et à délivrer deux passes décisives.

Et ce, alors même qu'Ilenikhena était proche de quitter Al-Ittihad avant le début de la saison en cours, plusieurs clubs européens ayant tenté de s'attacher ses services durant le dernier mercato estival.

À noter qu'Ilenikhena a disputé 15 rencontres avec Al-Ittihad, depuis son arrivée à Djeddah en janvier dernier, en provenance de Monaco, marquant à cette occasion 6 buts et délivrant deux passes décisives.