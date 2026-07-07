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Abobakr El Mokadem

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Un but de l'Égypte relègue Messi derrière Ronaldo dans un classement historique négatif

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
C. Ronaldo
Argentine
Égypte
É.-U.
Portugal

El-Barghout a manqué un nouveau penalty face à l'Égypte.

Lionel Messi, la légende argentine, a manqué un penalty ce mardi soir lors du match contre l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’arbitre français François Litxer a accordé un penalty à l’Argentine à la 19^e minute, sous les protestations égyptiennes. Messi s’est présenté face aux buts à la 21^e, mais le gardien égyptien Mostafa Shobier a repoussé sa tentative.

Selon les données de WhoScored, publiées sur X, Messi a désormais manqué 24 penalties toutes compétitions confondues depuis la saison 2009/2010.

Selon la même source, Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, détient toutefois le record avec 25 échecs sur penalty au cours de la même période, devançant ainsi Messi.



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