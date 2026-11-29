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Liverpool et Everton se sont neutralisés dimanche après-midi au terme d'un duel intense. Le derby de la Mersey s'est achevé sur un score de 1-1, notamment après un but contre son camp de Jeremie Frimpong.

Liverpool, avec Frimpong et Virgil van Dijk titulaires, a démarré en trombe. Florian Wirtz a remis un ballon repoussé à Dominik Szoboszlai, qui a décoché une frappe puissante. Le gardien Jordan Pickford a plongé, mais n'a rien pu faire : 0-1.

Un coup dur d'entrée pour Everton, mais l'équipe de David Moyes ne s'est pas laissée abattre. Les joueurs locaux ont disputé chaque duel et mis beaucoup d'énergie dans ce derby, avec un résultat après 25 minutes.

Frimpong a eu du mal à négocier un coup franc de Kiernan Dewsbury-Hall et a malencontreusement trompé son propre gardien. L'ambiance de derby a alors pris de l'ampleur au Hill Dickinson Stadium, où l'on croyait de plus en plus à un résultat.

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Liverpool a néanmoins eu le dessus, avec des occasions pour Alexander Isak et Alexis Mac Allister juste avant la pause. Les deux joueurs ont vu leurs tentatives passer à côté du but de Pickford.

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Après la pause aussi, Liverpool a pris le meilleur départ. Van Dijk s'est immédiatement montré dangereux de la tête, mais sa tentative est passée juste au-dessus de la barre. L'équipe d'Andoni Iraoli n'est ensuite pas parvenue à accentuer la pression, ce qui a permis à Everton de mieux entrer dans le match.

Everton s'est alors procuré quelques petites occasions, notamment par Dewsbury-Hall. Mais la plus grosse occasion est encore revenue à Van Dijk : l'international néerlandais a repris le ballon de volée dans la surface, mais sa frappe a été contrée de plein fouet par la défense d'Everton.

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En fin de match, Liverpool a de nouveau accentué la pression en quête de la victoire, sans toutefois se créer beaucoup de grosses occasions. Il n'y a donc pas eu de vainqueur et les deux équipes ont dû se contenter d'un point.

Ce point n'arrange pas du tout Liverpool : l'équipe reste quatrième, à égalité de points avec Manchester City. Everton occupe la huitième place de Premier League.