Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a salué l’impact du jeune prodige Shea Lacey après une remontée spectaculaire en seconde période face à la Roma. Manchester United semblait se diriger vers une nouvelle défaite lourde de conséquences, avant qu’un réajustement tactique et l’entrée en jeu d’un remplaçant ne transforment l’atmosphère à Old Trafford.

Publicité

Une remontée renversante stupéfie la Roma

Manchester United se dirigeait vers une quatrième défaite consécutive après une entame désastreuse qui l’a vu concéder deux buts en moins de 17 minutes. Matias Soule a ouvert le score, avant que Donyell Malen ne transforme un penalty pour faire taire Old Trafford.

Bruno Fernandes a lancé la remontée en seconde période en transformant un penalty à retirer, ouvrant la voie à la fin d’une pénible série de neuf matches sans victoire. Matheus Cunha a ensuite profité d’une erreur de Leonardo Balerdi pour égaliser, avant de décocher une frappe victorieuse au premier poteau.

Le but décisif a été préparé par Lacey, 19 ans. Entré à la place d’Amad Diallo à la 75e minute, le joueur formé au club a délivré cette passe décisive cruciale pour sa dixième apparition en équipe première.

Carrick ravi de la « malice » de Lacey

Carrick s’est dit extrêmement fier de son jeune espoir, saluant aussi bien sa créativité que son travail défensif étonnamment rigoureux pour aider l’équipe à préserver son avantage.

Publicité Publicité

« Sans vouloir en faire trop, je suis absolument ravi pour Shea, a déclaré Carrick. On l’adore. C’est un jeune homme formidable, il veut vraiment réussir et il a beaucoup de talent. Le voir repiquer dans l’axe et trouver cette passe n’a donc rien de surprenant. Il a cette petite étincelle dans le regard, il joue avec une certaine malice, si vous voulez, et il cherche toujours à en faire preuve.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Mais j’ai été tout aussi heureux de le voir défendre comme un arrière droit quand nous en avions besoin. Pour être un footballeur complet, il faut savoir le faire. J’ai donc été tout aussi satisfait de son travail défensif et de voir de jeunes joueurs saisir leur chance.

« Je pense que son entrée sur le terrain a donné un coup de fouet à tout le monde. C’était formidable à voir et il a tiré le meilleur parti du temps dont il a disposé ce soir. »

Publicité

Cunha brille après un ajustement tactique

Si Lacey a apporté l’étincelle finale, un ajustement à la mi-temps a profondément changé la dynamique du match. Carrick a recentré Cunha en échangeant sa position avec Bryan Mbeumo. Le Brésilien s’est épanoui dans ce rôle, avant de déclencher des scènes de liesse dans les tribunes en signant un doublé.

« Matheus est capable de faire ce genre de choses, il a ces moments de fulgurance, a expliqué Carrick. Nous l’avons replacé dans l’axe, en échangeant sa position avec Bryan à la mi-temps pour essayer de l’amener au milieu du terrain, de modifier un peu notre organisation. Il s’est retrouvé dans de bonnes positions. »

Publicité

La soirée de Cunha s’est achevée prématurément lorsqu’un tacle imprudent lui a valu un deuxième carton jaune dans le temps additionnel, laissant United à dix. « Je suis déçu de la façon dont cela s’est terminé, mais cela montre aussi à quel point il est impliqué et prêt à se donner. Quand il est dans cet état d’esprit, dans ces dispositions, et qu’il joue comme ça, c’est ce que nous attendons de lui », a conclu Carrick.

Capitaliser sur ce tournant sans Cunha

Cette victoire spectaculaire soulage considérablement Carrick, sur qui la pression ne cessait de monter, et met fin à une période de résultats désastreux. United espère faire de ce succès arraché de haute lutte un véritable tournant pour relancer sa saison.

Publicité

Mais le club devra aborder ses prochaines échéances européennes sans son buteur décisif. Cunha sera suspendu après son carton rouge, obligeant Carrick à trouver d’autres solutions offensives pour entretenir cette dynamique retrouvée.