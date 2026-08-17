Un boulet à 80 millions : pourquoi la Juventus Turin humilie-t-elle Arthur Melo ?

Malheureusement, il n’existe jusqu’à présent aucune explication officielle ni aucune prise de parole. Il serait très intéressant de savoir pourquoi la Juventus Turin traite son milieu défensif Arthur Melo de la manière dont elle l’a fait ces derniers temps.

En 2020, la Vieille Dame avait versé la coquette somme de 80,6 millions d’euros au FC Barcelone pour attirer le Brésilien. Seuls quatre joueurs dans la longue histoire du club ont coûté plus cher à la Juve. Même au Barça, Melo reste encore aujourd’hui, après Neymar, le départ le plus cher de l’histoire.

Petit rappel : Melo était alors arrivé à Turin, tandis que Miralem Pjanic rejoignait au même moment les Catalans. Pour les deux clubs, il s’agissait d’un accord destiné à embellir leurs rapports de clôture annuels grâce à des revenus élevés sur l’exercice. L’affaire avait même ensuite attiré l’attention de la police financière, mais la justice italienne n’a finalement trouvé aucune preuve d’irrégularités.

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Arthur Melo n’a plus disputé le moindre match pour la Juventus Turin depuis plus de quatre ans

Désormais, la situation est la suivante : Melo n’a plus disputé le moindre match pour la Juventus depuis plus de quatre ans. Sa dernière apparition remonte à la finale de la Coupe d’Italie du 11 mai 2022 (2-4 a.p.), où il est entré en jeu après 84 minutes. Les Italiens l’ont déjà prêté à quatre reprises et ont prolongé son contrat à plusieurs reprises au fil des années, afin de réduire autant que possible les coûts d’amortissement dans le bilan et de le rendre ainsi plus attractif sur le marché des transferts.

À présent, Melo, désormais âgé de 30 ans, avec un contrat jusqu’en 2027 et un salaire net annuel estimé à cinq millions d’euros, est de retour. Et une fois de plus, les deux parties tentent de trouver une solution définitive pour se séparer. À deux semaines de la fin du mercato, il est extrêmement douteux qu’elles y parviennent.

Récemment, plusieurs médias internationaux ont rapporté de manière concordante que Melo figurait tout en haut de la liste de souhaits du nouvel entraîneur Vincenzo Italiano à Besiktas. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble à la Fiorentina lors de la saison 2023/24.

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La Juventus Turin a déjà prêté Arthur Melo à quatre clubs

La Fiorentina a été le deuxième prêt de Melo. Auparavant, il avait porté pendant un an les couleurs du FC Liverpool sous les ordres de Jürgen Klopp, mais, principalement en raison de blessures, seulement durant 13 minutes dans un seul match. Après Florence, il est parti à Gérone, avant d’évoluer en dernier lieu dans son club formateur, le Grêmio Porto Alegre. C’est là qu’il a été formé entre 2010 et 2018, avant que Barcelone ne le recrute pour 31 millions d’euros.

Le problème de la Juve : les quatre clubs ont renoncé à lever l’option d’achat du milieu de terrain. Tout semblait pourtant récemment en place avec le Grêmio. Melo voulait absolument y poursuivre, comme il l’avait confié à la mi-mars au plus grand portail sportif du Brésil, Ge Globo : « Si la Juventus est prête à négocier, alors bien sûr, tout le monde sait clairement que je veux rester. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : c’est chez moi. »

Les Turinois étaient certes prêts à négocier, mais une nouvelle fois, aucun accord n’a été trouvé. Le Grêmio a indiqué sans détour que, malgré l’intérêt « des deux parties à poursuivre la collaboration », aucun terrain d’entente financier n’avait été trouvé. Selon les rumeurs, la Juve aurait réclamé entre huit et dix millions d’euros.

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Arthur Melo au FC Barcelone : les louanges de Lionel Messi

Il est difficile de comprendre pourquoi la Vieille Dame a préféré laisser tomber l’opération. Se débarrasser de Melo des comptes et de l’effectif est pourtant l’objectif depuis des années. À la place, le prototype du flop du mercato reste dans l’équipe pour quelques millions de différence, alors qu’il n’y a plus aucune perspective pour lui et que le club a déjà investi près de 140 millions cet été dans des recrues.

Pour l’international à 22 sélections, qui a joué pour la dernière fois avec la Seleção fin mars 2022, il s’agit pour le moment d’un nouveau point bas dans sa carrière. Pourtant, celle-ci avait commencé en Europe de manière si prometteuse.

L’ancien chef d’orchestre du Barça, Xavi, a expliqué après la fin de sa carrière que Melo lui rappelait lui-même. Lionel Messi l’avait lui aussi encensé. Melo a effectivement affiché de solides performances à ses débuts en Espagne. Mais elles se sont faites de plus en plus rares. Les blessures se sont accumulées, tout comme les rumeurs sur une vie privée peu professionnelle. Il n’aurait notamment pas été insensible aux fêtes organisées par Neymar.

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Arthur Melo a longtemps été blessé au FC Liverpool

Malgré cela, Melo ne voulait pas quitter les Blaugrana lorsque le douteux échange avec Pjanic a eu lieu. À Turin, il n’a presque jamais réussi à s’imposer, et un statut de titulaire était à des kilomètres, également en raison de nombreuses blessures.

Après deux ans, Melo avait 26 ans lorsque Liverpool a réagi aux absences de Thiago et d’Alex Oxlade-Chamberlain et l’a recruté juste avant la clôture du mercato, malgré son retard physique, contre une indemnité de prêt de 4,5 millions d’euros. L’option d’achat s’élevait à 37,5 millions. Une blessure à la cuisse, suivie d’une opération, a rapidement suivi. Melo a été absent pendant près de cinq mois.

À son retour, il débordait d’envie. « J’ai hâte de montrer cette nouvelle version d’Arthur », déclarait-il en mai 2023 dans une interview à GOAL. « Je suis impatient de voir ce que l’avenir me réserve. J’ai souffert cette saison, j’ai traversé des moments difficiles, mais cela m’a donné les outils pour la saison prochaine. »

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Arthur Melo : régulier à Florence, seulement 150 jours à Gérone

C’est ce qui l’a conduit à Florence, et là-bas, les choses se sont effectivement nettement mieux passées. Melo est enfin resté stable et a enchaîné 48 matches (32 titularisations). La Viola a toutefois laissé passer la possibilité de l’acheter pour 20 millions.

Puis tout est de nouveau reparti à la baisse. La Juve n’a trouvé aucun preneur pour Melo lors du mercato estival et, après des mois sans temps de jeu, Gérone est passé à l’action en hiver. Melo y est resté 150 jours et a disputé 15 matches, dont deux tiers comme titulaire.

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Que prévoit la Juventus Turin avec Arthur Melo ?

Récemment, au Grêmio, il a de nouveau convaincu avec régularité. Melo a figuré dans le onze de départ lors de 17 des 23 rencontres, portant à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Le Grêmio a remporté le championnat d’État du Rio Grande do Sul. Beaucoup ont même réclamé sa convocation pour la Coupe du monde avec la sélection nationale, avec laquelle il avait remporté la Copa América en 2019.

Au final, le parcours de Melo ressemble depuis longtemps à un malentendu épique fait de très hautes attentes, de beaucoup de malchance avec les blessures et de tactique comptable. La grande question demeure surtout de savoir ce que la Juventus espère encore accomplir avec lui. Ce chapitre est devenu un exemple parfait de planification ratée de l’effectif et des finances. Que la Juve préfère malgré tout continuer à le garder sur sa masse salariale plutôt que de consentir à des concessions économiques met le comble à l’histoire.

Arthur Melo : aperçu de sa carrière professionnelle