Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City, bénéficie de l'immunité diplomatique, ce qui pourrait compliquer toute éventuelle procédure judiciaire liée à l'affaire ouverte par la Premier League anglaise contre le club.

Selon le quotidien britannique Financial Times, Al Mubarak jouit de cette immunité depuis 2020, après avoir été officiellement inscrit comme membre accrédité de l'ambassade des Émirats arabes unis à Londres, en vertu de sa fonction au sein du gouvernement émirati. Il s'agit d'un statut reconnu par les autorités britanniques, qui lui offre une protection contre certaines procédures judiciaires au Royaume-Uni.

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Une commission indépendante avait prononcé la condamnation de Manchester City pour des infractions financières commises entre 2009 et 2018. Selon le verdict, le club a utilisé des contrats commerciaux fictifs pour gonfler ses revenus et dissimuler des coûts dépassant les 900 millions de livres sterling.

Les conséquences de l'affaire pourraient dépasser le cadre du club et des sanctions sportives, car les dirigeants qui étaient à la tête de Manchester City durant la période visée par l'enquête pourraient faire l'objet d'un examen de la part de l'organisme indépendant de régulation du football, l'instance qui réglemente le football anglais et dispose de prérogatives juridiques pour écarter les propriétaires ou les dirigeants si elle estime qu'ils ne remplissent pas les conditions de probité et d'intégrité, selon le quotidien espagnol Sport.

L'affaire pourrait également attirer l'attention du Serious Fraud Office, l'agence britannique spécialisée dans les enquêtes sur les crimes économiques graves, si des indices apparaissaient montrant que Manchester City a sciemment falsifié ses comptes en violation de la législation du Royaume-Uni. Le club nie catégoriquement avoir commis la moindre infraction de ce type.



