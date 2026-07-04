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Loai Mohamed

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Un bond en avant grâce à la Coupe du monde… L'Égypte atteint son meilleur classement depuis neuf ans

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
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Argentine vs Égypte
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Égypte
É.-U.
Argentine

Les Pharaons pointent à la 24e place du classement mondial après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La sélection égyptienne a réalisé une progression significative au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), atteignant ainsi son meilleur rang depuis neuf ans, grâce à ses performances remarquables lors de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, grâce à une victoire aux tirs au but (4-2) face à l’Australie, après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Les Pharaons pointent désormais à la 24e place du classement provisoire de la FIFA, avec 1 597,04 points, après avoir récolté 12,34 points grâce à leur succès face à l’Australie.

Depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les Pharaons ont donc gagné cinq places, ayant entamé la compétition au 29e rang.

Cette progression s’explique par la victoire historique sur la Nouvelle-Zélande, ainsi que par les matchs nuls obtenus face à la Belgique et l’Iran, mieux classés.

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Égypte
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Il s’agit de son meilleur classement depuis juillet 2017, époque où elle pointait déjà à la 24e place avec 886 points.

Un succès en huitièmes de finale face à l’Argentine, actuelle deuxième nation du classement, lui permettrait d’effectuer un bond considérable.

Rappelons toutefois que ce classement est provisoire : la FIFA publiera la version officielle le 20 juillet, lendemain de la finale de la Coupe du monde.

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