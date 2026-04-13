Un bon présage pour les Merengues en Allemagne… Le Real Madrid reçoit une bonne nouvelle avant le match à Munich

Le Real Madrid aborde mercredi à l’Allianz Arena un match retour crucial face au Bayern Munich. Battu à l’aller sur sa pelouse, le club merengue doit réussir une « remontada » hors de ses bases pour rester en lice dans la course au titre continental.

Le club le plus titré de la compétition aborde cette rencontre sous la pression d’une « remontada » indispensable à l’extérieur, en accordant une attention particulière aux détails, notamment à l’arbitrage, afin d’éviter toute décision susceptible d’influencer le déroulement de la rencontre.

Dans ce contexte, l’Union européenne de football a annoncé la nomination de l’arbitre slovène Slavko Vinčić pour diriger la rencontre, qui sera sa cinquième avec le Real Madrid en Ligue des champions.

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Vincic a déjà dirigé quatre rencontres du Real Madrid dans la compétition, pour trois victoires des Merengue.

Les supporteurs madrilènes associent d’ailleurs son nom à un souvenir marquant : la finale de la Ligue des champions 2024 remportée contre le Borussia Dortmund.

Plus récemment, il a dirigé la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Chelsea en quart de finale.

Tous les regards seront tournés vers l’Allianz Arena, où la rencontre pourrait sceller le destin européen du Real Madrid. Les Madrilènes espèrent un match sans polémique arbitrale, afin que seule la performance sportive parle.

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