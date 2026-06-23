Un bilan négatif commun… La frappe de Messi rappelle la mésaventure de Harry Kane

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a fait resurgir un souvenir douloureux pour Harry Kane : le penalty manqué par l’attaquant anglais contre l’Autriche.

L’Argentin a manqué sa tentative en première période de la rencontre face à l’Autriche, lundi soir, lors de la 2^e journée du groupe J.

Avec sept tentatives, il devient le joueur ayant tiré le plus de penalties dans l’histoire de la Coupe du monde, et, avec trois échecs, celui qui en a manqué le plus.

Malgré cet échec, la star argentine a ensuite inscrit un doublé, offrant à son équipe une victoire précieuse (2-0) et lui assurant officiellement la qualification pour le deuxième tour, quel que soit le résultat du dernier match de la Jordanie dans le groupe.

Il est désormais meilleur buteur de l’édition en cours (5 réalisations) et recordman absolu des buts marqués en Coupe du monde (18).

Selon les données d’Opta, seuls deux tireurs ont manqué le cadre lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, dans le temps réglementaire.

Outre l’échec de Messi hier, l’autre tentative repoussée fut celle de Harry Kane face à la France en quart de finale de l’édition 2022.

Kane avait alors été vivement critiqué par la presse britannique pour ce tir trop haut qui avait éliminé les Three Lions.

Les Three Lions ont finalement quitté la compétition en quarts de finale, battus 2-1, même si Kane avait réduit le score sur une autre pénalité.