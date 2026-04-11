Un bilan catastrophique… Les statistiques de Mbappé révèlent son effondrement spectaculaire au Real Madrid

La star française Kylian Mbappé traverse une période de baisse de forme offensive, ce qui n’aide pas le Real Madrid à sortir de sa zone de turbulences.

Le club merengue n'a pas réussi à s'imposer lors de ses trois dernières sorties en Liga et en Ligue des champions, s'inclinant face au Real Majorque puis au Bayern Munich sur le même score (2-1), avant de partager les points avec Gérone (1-1) vendredi dernier.

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Selon les données du journalespagnol AS, Mbappé, qui affichait auparavant un rythme de 38 buts en 31 matchs, n’a inscrit qu’une seule réalisation lors de ses 7 dernières sorties.

Le quotidien souligne que cette baisse ne touche pas seulement le compteur de buts, mais aussi l’efficacité : son ratio est passé d’un but toutes les 4 frappes à un but toutes les 25 frappes, faisant chuter son taux de réussite de 25 % à 4 %.

Enfin, l’international français est passé d’un but toutes les 70 minutes à un but toutes les 497 minutes. Il lui faudra inverser la tendance mercredi prochain, lorsque le Real se rendra sur la pelouse du Bayern Munich pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.