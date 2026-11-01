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Romeo Lavia a salué la victoire 2-0 de Chelsea face à Manchester United, y voyant un signal fort pour la suite de la saison de Premier League. Le milieu belge a joué un rôle décisif à Stamford Bridge, où Chelsea a effacé l’amertume de sa récente élimination en coupe.

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Rebondir après la déception en coupe

Chelsea a renoué avec la victoire avec la manière samedi, en battant United à Stamford Bridge grâce à une prestation disciplinée et énergique. Cette victoire était une réponse nécessaire pour Chelsea, qui venait de traverser une semaine difficile avant d’affronter United. Une défaite contre Tottenham en Premier League avait été suivie d’une élimination cruelle face à Liverpool en Carabao Cup, aux tirs au but. Ce retour immédiat à la victoire a redonné confiance au groupe et replacé l’équipe dans les places qualificatives pour la Ligue des champions.

« C’était un match très important et une victoire importante. Je pense que l’effort collectif a été remarquable. Tout le monde, des titulaires aux joueurs entrés en cours de match, s’est impliqué et je pense que c’est un bon signal pour la suite. Il était assez évident que les occasions qu’ils ont eues en première période venaient de nos erreurs. Nous nous précipitions parfois un peu alors que nous maîtrisions le jeu. Le message était donc simplement de corriger ce petit détail en seconde période et de ne rien changer au reste », a expliqué Lavia sur le site officiel du club.

Une prestation de haut niveau au milieu pour décrocher des points précieux

L’ouverture du score est intervenue peu après la pause, lorsque Lavia a stoppé une offensive de United grâce à une intervention parfaitement maîtrisée. Le milieu de terrain a aussitôt servi Morgan Rogers, qui s’est engouffré dans l’axe de la défense adverse avant de conclure avec précision. Cole Palmer a ensuite doublé la mise sur penalty pour sceller une victoire méritée des Londoniens.

Pour Lavia, ce match représente aussi une réussite personnelle, alors qu’il continue de s’imposer dans le onze de départ après une période frustrante loin des terrains. « J’aime dire que mon travail consiste à faciliter celui des joueurs devant moi, et de tous ceux qui m’entourent. Je suis donc heureux d’avoir pu le faire et d’aider l’équipe à décrocher une belle victoire. Je me sens très à l’aise. Comme je l’ai toujours dit, il y a eu, au fil des semaines, beaucoup de travail qui ne se voit pas, avec toutes les personnes au club et au centre d’entraînement. Je suis donc très heureux que tout cela porte ses fruits et j’espère que ça continuera ainsi », a indiqué Lavia.

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Solidité défensive et discipline tactique

L’un des aspects essentiels de cette victoire est le fait de ne pas avoir encaissé de but, une priorité soulignée par Xabi Alonso après de récents errements défensifs. En resserrant les lignes en seconde période et en réduisant les erreurs évitables, Chelsea a limité United à des tentatives lointaines et conservé la maîtrise du milieu de terrain. L’entente entre Lavia et ses coéquipiers dans l’entrejeu a apporté la stabilité nécessaire pour préserver le résultat, avec une maturité qui avait parfois manqué lors de précédentes grandes affiches cette saison.

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« Je pense que nous l’avons fait et que nous n’avons pas encaissé de but non plus, donc c’est une très belle victoire. Nous sommes très heureux, mais nous ne nous emballons pas. Nous restons très concentrés et nous savons que c’est un processus. C’est une bonne journée, et une prestation comme celle-ci montre bien ce que nous sommes capables de produire », a ajouté le Belge.

Prendre de l’élan avant l’hiver

Après avoir disputé deux rencontres entières de 90 minutes en seulement quatre jours, Lavia semble avoir laissé ses problèmes physiques derrière lui. Chelsea a désormais remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat, une série qui lui permet de rester pleinement dans la course au top 4. Le club dispose maintenant d’une semaine complète, sans interruption, à l’entraînement pour se remobiliser, peaufiner les détails tactiques et prendre de l’élan avant son prochain match de championnat. Tous les regards sont tournés vers le déplacement dans le nord, à Sunderland, le 8 novembre. L’équipe espère y transformer sept jours de préparation rigoureuse en une prestation convaincante et repartir avec les trois points.