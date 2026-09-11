Le Comité des arbitres professionnels a dévoilé aujourd'hui la désignation de l'arbitre Víctor García Verdura pour diriger l'affrontement tant attendu au stade Santiago-Bernabéu, une décision qui intervient quelques jours seulement après la tempête arbitrale qui a suivi le match de l'équipe madrilène lors de la dernière journée.

Résidant à Barcelone, García Verdura appartient à la génération d'arbitres en plein essor en Espagne. Le journal « Mundo Deportivo » avait d'ailleurs confirmé qu'il obtiendrait le badge international à compter du 1er janvier 2027, couronnant une progression remarquable.

Le match de demain sera le troisième du sifflet catalan en Liga cette saison, et le cinquième de sa carrière en tant qu'arbitre principal des rencontres du Real Madrid dans le championnat espagnol.

Le bilan de García Verdura avec la Maison Blanche recèle des souvenirs contrastés : il a mené l'équipe madrilène à trois victoires pour une seule défaite. Le paradoxe, c'est que cette unique défaite est survenue lors de la dernière rencontre qu'il a dirigée pour le Real, et il s'agissait d'une surprise retentissante en Coupe du Roi la saison dernière, lorsque le Real Madrid s'est incliné 3-2 face à Albacete au stade Carlos Belmonte, en huitièmes de finale.

De l'autre côté, l'arbitre possède une large expérience avec le visiteur du jour, le Rayo Vallecano, qu'il a dirigé lors de huit rencontres précédentes, faisant du Rayo la sixième équipe qu'il a le plus arbitrée dans son histoire. Son bilan avec le Rayo comprend trois victoires, quatre nuls et une seule défaite, subie dans son antre de « Vallecas » face à Villarreal lors de la saison 2024-2025.

La dernière fois que García Verdura est apparu lors d'un match du Rayo Vallecano remonte à la 26e journée de la saison dernière, lorsqu'il a dirigé son match nul 1-1 contre l'Athletic Bilbao au stade de Vallecas.

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Pour garantir le plus haut degré de précision, l'arbitre canarien Juan Luis Pulido Santana sera chargé de gérer la salle de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors d'un match qui devrait être scruté à la loupe par les supporters et les médias.