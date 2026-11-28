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Carlos de Pablo, avocat spécialisé en droit du sport, affirme que l'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, aurait pu résilier unilatéralement son contrat avec le club espagnol pour rejoindre Barcelone.

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C'est ce que rapporte le quotidien espagnol Sport, qui met en lumière l'analyse juridique livrée par De Pablo sur l'ancienne crise Álvarez, sous un angle différent, centré sur les droits du joueur en tant que travailleur ayant le droit de prendre les décisions relatives à son avenir professionnel.

Selon Sport : « On dit souvent que le temps règle tous les différends, mais est-ce vrai dans tous les cas ? Le passage des mois n'a pas seulement apaisé le choc entre l'Atlético de Madrid et Barcelone au sujet de Julián Álvarez, il a aussi donné l'impression qu'il ne s'était jamais rien passé. »

Hans Flick et les supporters de Barcelone ont trouvé en Raphinha le numéro 9 dont l'équipe avait cruellement besoin, un rôle qu'Álvarez aurait pu occuper, parmi d'autres joueurs. L'attaquant argentin, lui, est resté à Madrid et n'a pas quitté la capitale.

Les relations institutionnelles entre les deux clubs sont revenues à la normale et la guerre médiatique qui les opposait a pris fin, tandis qu'Álvarez tente de retrouver son meilleur niveau sur le terrain, même si sa relation avec les supporters de l'Atlético de Madrid n'est pas encore totalement rétablie.

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Les récents progrès du joueur n'ont pas effacé les séquelles d'un été très agité : les dirigeants des deux clubs semblent avoir dépassé leurs différends et tourné la page, alors que l'attaquant argentin continue d'en subir les conséquences.

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Álvarez, un travailleur comme les autres

C'est précisément sur ce point que Carlos de Pablo, avocat spécialisé en droit du travail, en droits de l'homme et en droit du sport, concentre son analyse de la crise. Il aborde l'affaire sous un angle différent, en considérant Álvarez comme un travailleur titulaire de droits qui, selon lui, n'ont pas été respectés comme ils auraient dû l'être.

De Pablo estime que de nombreux détails méritent d'être débattus, mais il sait très bien par où commencer : « J'ai toujours défendu et je continuerai à défendre les travailleurs. »

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Fort de cette conviction, l'avocat propose de modifier l'ordre du récit et de commencer par la fin, comme le font « beaucoup de grands réalisateurs de cinéma ».

De Pablo situe cette fin lors de la dernière rencontre entre l'Atlético de Madrid et Barcelone au Riyadh Air Metropolitano : « Les directions des deux clubs, qui s'attaquaient mutuellement dans les médias et à chaque occasion pendant des mois à cause de l'affaire Julián Álvarez, sont apparues ensemble ce jour-là, après avoir réglé leurs différends et normalisé leurs relations, et ont organisé un repas entre les deux directions, comme si de rien n'était. »

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Mais pour l'avocat, l'image affichée par les dirigeants des deux clubs contrastait totalement avec la situation du joueur : « Le match a commencé, nous sommes passés au terrain et nous avons trouvé un Julián Álvarez dans un état différent. Quiconque connaît les étapes que traversent les travailleurs dans les situations de harcèlement moral, de pression et de stress peut comprendre que cette personne ne va pas bien. »

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« Il y a une victime dans toute cette affaire »

Selon De Pablo, ces circonstances se sont aussi reflétées dans les performances de « l'Araignée » sur le terrain : « D'ailleurs, tout le monde s'accorde, sur le plan professionnel, à dire qu'il n'a pas fait un bon match et que son niveau a été mauvais. »

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L'avocat livre clairement sa lecture de la situation : « À la fin de cette affaire, nous avons deux directions de clubs, ou deux directions d'entreprises, qui se sont réconciliées et dont les relations sont revenues à la normale, tandis que nous avons un travailleur qui continue de souffrir et qui traverse une situation extrêmement compliquée, sur le plan personnel comme professionnel. »

Il en tire sa première conclusion, qui contient une critique claire des deux clubs : « Il y a une victime dans toute cette affaire, et deux institutions sont à l'origine de cette victime. »

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Le droit du joueur de choisir sa destination

L'analyse de De Pablo part d'un principe fondamental : Julián Álvarez est avant tout un travailleur et doit donc pouvoir prendre les décisions concernant son avenir professionnel.

« C'est lui qui décide et qui est responsable de la manière dont sa carrière se déroule et évolue, et de la direction qu'elle prendra, et non d'autres parties », a déclaré l'avocat.

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Dans ce contexte, De Pablo affirme que l'attaquant argentin avait le droit de résilier unilatéralement son contrat avec l'Atlético de Madrid, même si cette décision aurait ensuite entraîné l'obligation d'indemniser financièrement le club pour les éventuels préjudices subis.

Il précise que l'indemnisation pourrait couvrir « le préjudice effectif ou le manque à gagner », selon la nature des dommages causés par la rupture du contrat.

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Une clause libératoire abusive

Parmi les points les plus critiqués par l'avocat figure la clause libératoire de 500 millions d'euros inscrite dans le contrat du joueur avec l'Atlético de Madrid.

De Pablo qualifie cette clause d'« absolument exagérée, totalement injuste et complètement abusive », estimant qu'en cas de désaccord sur le montant dû à l'Atlético de Madrid, il aurait fallu laisser un tribunal fixer l'indemnisation appropriée.

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Il a également souligné la position du Real Madrid, qui a fixé pour le joueur un prix supérieur aux évaluations sur lesquelles s'appuyait alors le marché des transferts.

« Les évaluations des cinq sites spécialisés dans l'estimation de la valeur des joueurs et des transferts dans le monde se situaient entre 85 et 120 millions d'euros, mais le Real Madrid a fait une offre publique de 150 millions d'euros, ce qui a fait grimper la valeur du transfert de Julián Álvarez », a expliqué De Pablo.

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L'argumentation de l'avocat ne se limite pas au droit du joueur de quitter le club : il estime aussi que « Julián Álvarez aurait pu résilier son contrat de travail en vertu de l'article 50 du Statut des travailleurs, pour manquement aux obligations contractuelles ».

De Pablo pense que certains agissements de l'Atlético de Madrid ont pu entraîner « une violation du droit au travail et du droit à la santé du joueur ».

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L'avocat cite les déclarations des dirigeants du club : « Le directeur général de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, et d'autres responsables du club ont passé, pendant toute cette période, beaucoup de temps à affirmer que Julián Álvarez, qui a dit que son souhait était de rejoindre Barcelone, même s'il ne l'a pas déclaré directement mais l'a laissé entendre, ne jouerait jamais pour Barcelone, ni pour le Real Madrid. »

Pour Carlos de Pablo, de telles positions vont directement à l'encontre d'un principe fondamental du droit des travailleurs : « Le droit au travail signifie que c'est le travailleur qui gère sa vie professionnelle et prend ses décisions à ce sujet, et aucun tiers ne peut le lui imposer. »