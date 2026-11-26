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L'avocat international en droit du sport Ralph Chirbel a livré son avis sur la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

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Le TAS avait annoncé avant-hier, mardi, avoir accepté l'appel de la Fédération sénégalaise de football et annulé la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré le Maroc vainqueur du titre continental sur tapis vert, après que les joueurs des Lions de la Teranga ont quitté la pelouse pendant la rencontre.

Ralph Chirbel a expliqué ce jeudi, dans des déclarations exclusives à Kooora, que le TAS s'était appuyé dans sa sentence sur la décision de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala de poursuivre la rencontre à la 109e minute, permettant ainsi à celle-ci de s'achever sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal.

Selon Chirbel, la formation arbitrale du TAS a appliqué à l'affaire le principe dit du « terrain de jeu ».

L'avocat international en droit du sport a détaillé : « Le principe du terrain de jeu est un principe juridique consacré par le Tribunal fédéral suisse. Il veut que les instances juridictionnelles sportives s'abstiennent de réexaminer ou d'annuler les décisions techniques prises par les arbitres sur le terrain pendant le déroulement du match, sauf s'il est établi que les lois du jeu ont été appliquées de manière arbitraire ou de mauvaise foi. »

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Il a précisé qu'en vertu de ce principe, le pouvoir de décider de la reprise ou non d'une rencontre appartient exclusivement à l'arbitre principal du match, et non à une quelconque instance, commission ou juridiction. Par conséquent, la décision de l'arbitre congolais est exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun recours ni d'aucun réexamen.

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Le Maroc a-t-il été lésé ?

Interrogé sur le caractère injuste ou non de la décision du TAS envers le Maroc, Chirbel a assuré que le tribunal avait rendu une sentence équitable au regard du déroulement de l'affaire.

« À mon avis, la sentence est juste et conforme à la jurisprudence constante et établie du Tribunal arbitral du sport en matière d'application du principe du terrain de jeu », a-t-il déclaré.

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Chirbel a cité un exemple : « Le 6 mars 2009, le TAS a rendu une décision rejetant l'appel déposé par le Comité olympique des Antilles néerlandaises contre la Fédération internationale d'athlétisme et le Comité olympique des États-Unis, sur le fondement du principe du terrain de jeu. »

L'avocat libanais a poursuivi : « La décision de l'arbitre Ndala ne semble entachée d'aucun arbitraire ni d'aucune mauvaise foi. Par conséquent, l'affaire de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des nations ne constitue pas une exception au principe du terrain de jeu. »

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Le TAS écarte l'application des articles 82 et 84

Dans les motifs de sa sentence, le TAS avait affirmé que les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations ne s'appliquaient pas à ce cas, précisant qu'ils visent uniquement à déterminer le résultat d'une rencontre lorsque le comportement d'une équipe pousse l'arbitre à y mettre fin définitivement.

La formation en a donc conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit en décidant de reprendre la rencontre, ce qui a fait tomber le fondement de la décision ayant attribué la victoire en finale au Maroc.

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Le tribunal n'a pas pour autant ignoré les circonstances dans lesquelles l'arbitre a pris sa décision, reconnaissant qu'il avait été contraint de trancher dans un climat marqué par une « extrême tension ».

Il a toutefois souligné que ces circonstances ne suffisaient pas à qualifier la décision d'arbitraire, précisant que l'appréciation de l'arbitre ne montrait aucune influence de facteurs extérieurs au cadre du match.

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Le tribunal a ainsi également rejeté l'argument de la Fédération royale marocaine de football selon lequel la décision de l'arbitre était arbitraire.

À noter que la Fédération marocaine de football a annoncé son intention de contester la décision du tribunal sportif, et devrait se tourner vers le Tribunal fédéral suisse.