Un avocat international pronostique le verdict du TAS : la CAN restera au Maroc à 75 %

Les chances du Maroc de conserver son titre de champion de la Coupe d'Afrique des Nations paraissent importantes, malgré le recours déposé par le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), contestant la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de le considérer comme perdant de la finale sur le score de 3-0, selon les estimations d'un avocat spécialisé en droit du sport.

L'avocat français Romain Bizieni, qui dispose d'une expérience dans les affaires examinées par le TAS, estime qu'une application stricte des règlements joue en faveur du Maroc, prévoyant que le tribunal confirmera la décision de la commission d'appel de la CAF, tout en jugeant les chances de succès du recours sénégalais « très faibles ».

Bizieni a expliqué, dans des propos repris par le journal espagnol « Sport », que la décision de la CAF s'appuyait sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, qui prévoient de considérer une équipe comme perdante et de l'éliminer de la compétition si elle refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, avec l'attribution du score de 3-0 en faveur de son adversaire.

L'avocat a indiqué que la commission d'appel a considéré que l'équipe sénégalaise avait refusé de poursuivre le jeu et quitté le terrain durant la finale de la compétition sans obtenir l'autorisation de l'arbitre, mais il a souligné que les détails de l'affaire et les motifs précis de la décision de la commission n'ont pas été rendus publics.

Concernant les arguments que pourrait avancer la partie sénégalaise, Bizieni s'attend à ce que cette dernière soutienne que l'objectif du règlement est de sanctionner l'équipe qui refuse de reprendre le jeu, ce qui pourrait ne pas s'appliquer au cas litigieux, étant donné que le match a bel et bien été achevé.

La Fédération sénégalaise pourrait également faire valoir que trois joueurs sont restés sur le terrain, et que l'on ne peut donc pas considérer que l'équipe l'a entièrement quitté. Toutefois, l'avocat a rappelé que l'article 3.1 des Lois du jeu édictées par l'International Football Association Board (IFAB) exige la présence d'au moins sept joueurs pour que le match se poursuive.

Bizieni a déclaré : « Malgré cela, et compte tenu du fait que le Tribunal arbitral du sport examine d'abord les questions juridiques, je pense que les chances de succès du Sénégal dans ce recours sont très faibles. »

L'avocat a estimé que la probabilité de confirmer la décision de la CAF s'élève à 75 %, ce qui signifie que le Maroc resterait champion du continent, soulignant que le rôle du tribunal consiste à appliquer les règlements, et non à évaluer les sentiments ou ce qui s'est passé sur le terrain.

Bizieni a écarté la possibilité de rejouer la finale, expliquant que les règlements de la CAF ne prévoient pas cette option, et que la sanction définie dans le cas litigieux est de considérer l'équipe fautive comme perdante sur le score de 3-0.

Il a ajouté que la confirmation par le TAS de la décision de la CAF entraînerait, sur le plan juridique, l'annulation de la victoire du Sénégal et la remise du trophée au Maroc, ainsi que l'échange des médailles, soulignant que l'affaire revêt un caractère exceptionnel.

À l'heure actuelle, le recours sénégalais ne suspend pas l'exécution de la décision de la CAF, ce qui signifie que le Maroc conserve toujours son titre de champion de la Coupe d'Afrique des Nations, jusqu'au prononcé d'un verdict définitif du Tribunal arbitral du sport à la fin du mois de novembre en cours.