Le club saoudien d'Al-Nassr s'active en amont pour éviter de perdre l'une de ses armes offensives les plus en vue à l'approche du Clasico face à Al-Ahli, après que de nouveaux développements ont révélé une démarche exceptionnelle visant à assurer l'arrivée du Portugais João Félix à Djeddah le plus rapidement possible, à l'issue de sa mission internationale avec sa sélection nationale.

Selon le journal saoudien « Al-Yaum », la direction d'Al-Nassr prépare un avion privé pour transporter Félix directement à Djeddah, dès la fin du match entre le Portugal et le pays de Galles, une initiative destinée à raccourcir son voyage de retour et à lui donner l'occasion de participer à la rencontre face à Al-Ahli, plutôt que d'attendre la fin des formalités de voyage et un retour par les vols habituels.

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Cette démarche intervient compte tenu de l'importance du match pour Al-Nassr, qui ne veut pas être affecté par l'absence de l'un de ses éléments offensifs les plus en vue, d'autant que Félix affiche un niveau décisif depuis son arrivée au sein de l'équipe et qu'il est devenu l'une des cartes sur lesquelles le staff technique s'appuie pour créer des occasions et atteindre la cage adverse.

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Cette initiative reflète également la volonté du club de gérer au mieux la pression des engagements internationaux, surtout que l'horaire du match entre le Portugal et le pays de Galles place la participation du joueur face à Al-Ahli sous la menace d'un manque de temps, ce qui a poussé Al-Nassr à chercher une solution rapide garantissant son retour en Arabie saoudite sans retard.

Malgré la préparation de l'avion privé, l'arrivée de Félix à Djeddah ne suffira pas à elle seule à trancher la question de sa participation, car le staff technique devra évaluer son état physique après le match international et le voyage, avant de prendre la décision finale quant à son alignement face à Al-Ahli.

Ces manœuvres révèlent l'ampleur du pari d'Al-Nassr sur Félix dans ce Clasico, la direction cherchant à lever l'obstacle logistique à son retour, dans l'espoir de voir le joueur présent dans l'une des rencontres les plus importantes de l'équipe au cours de la prochaine période.