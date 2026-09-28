Alessandro Bastoni a reconnu qu'il était « redevable au peuple italien », après avoir contribué lundi soir à la victoire de l'Italie contre la Turquie 4-1, à Bursa, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée du premier groupe de la Ligue des nations de l'UEFA.

Bastoni, qui a retrouvé le onze de départ aujourd'hui après la levée de sa suspension consécutive à son expulsion lors du match choc face à la Bosnie où ils ont échoué dans le barrage qualificatif pour la Coupe du monde, a espéré que son but contre la Turquie les aiderait à sortir « du fond du trou ».

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Bastoni a ajouté à Rai Sport : « Il était inévitable que mes pensées reviennent vers (cette nuit du barrage). Je serai redevable au peuple italien durant les quatre prochaines années. Lorsque je fais face à des situations difficiles, je ne cherche qu'à en sortir la tête haute et à assumer ma responsabilité. »

Selon les propos rapportés par le site Football Italia, la star de l'Inter Milan a poursuivi : « Nous avons traversé des moments difficiles ces dernières années, mais nous voulons nous relever. »

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Il a enchaîné : « Tout ce que nous demandons, c'est un peu d'équilibre et de patience dans l'évaluation de cette sélection, où figurent de nombreux jeunes joueurs qui souhaitent apprendre. »

Bastoni a ajouté : « Je pense que c'est une question d'attitude, car il n'est pas facile en Italie de cohabiter avec les réseaux sociaux, quand on entend toutes sortes de choses vous être adressées. C'est pourquoi je demande aux supporters d'adresser leurs reproches à ceux qui sont plus âgés et plus avertis, et non aux jeunes joueurs. »

Bastoni a conclu ses propos en déclarant : « Nous restons une équipe globalement jeune, nous avons de la qualité et nous voulons prouver ce dont nous sommes capables. »

Il a mis en garde contre le piège habituel : « Nous ne devons pas nous emballer maintenant, nous l'avons déjà fait après quelques succès l'an dernier aussi, puis il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais il est tout de même bon de ressentir de la joie de temps à autre. »