« Un aveu et un avertissement » : Mourinho face à une obsession qui menace les joies du Real Madrid

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est dit préoccupé par la prochaine trêve internationale, alors que plusieurs joueurs de l'équipe vont rejoindre leurs sélections nationales malgré leur besoin de repos et de récupération après la fatigue accumulée, mettant en garde contre les conséquences d'un manque de soins adéquats au cours de la période à venir.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a révélé que la trêve internationale suscite des inquiétudes au sein du Real Madrid, bien que l'équipe aborde cette période avec un moral élevé après avoir enchaîné 8 victoires consécutives. Le staff technique craint en effet que ses joueurs soient exposés à davantage de fatigue ou de blessures dans le cadre de leurs engagements internationaux.

Mourinho a reconnu ses craintes après la victoire face à Valence au stade de Mestalla, déclarant : « Je vous le dis dès maintenant, je suis inquiet au sujet de la trêve internationale, car si les joueurs restaient avec moi et mon staff, nous pourrions leur apporter des soins exceptionnels pendant leur période de récupération, mais ils vont se trouver avec leurs sélections nationales. »

L'entraîneur portugais a adressé un message aux sélectionneurs nationaux, leur demandant de tenir compte de l'état physique des joueurs du Real Madrid et de ne pas leur imposer de charges supplémentaires, précisant : « Je n'ai jamais entraîné de sélection nationale, mais je comprends le désir des sélectionneurs de travailler. Or, ces joueurs ne peuvent pas travailler en ce moment ; ils ont besoin de repos pour pouvoir jouer ensuite avec leurs sélections nationales. »

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Mourinho a ajouté qu'il comprenait la façon de penser des sélectionneurs, qui placent les intérêts de leurs équipes au premier plan, déclarant : « Je ne veux appeler personne, pas même mon ami Carlo », en référence à Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil.

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué la situation des joueurs convoqués avec la sélection du Brésil, parmi lesquels Vinicius Junior et Endrick, indiquant qu'il n'était pas préoccupé par la manière dont Ancelotti allait les gérer, mais plutôt par le risque que les joueurs soient victimes de blessures liées à la fatigue, soulignant que les sélections nationales se devaient de gérer les programmes de récupération des joueurs avec professionnalisme.

Mourinho a conclu ses propos concernant le départ des joueurs du Real Madrid pour rejoindre leurs sélections en exprimant l'espoir de voir la trêve internationale se dérouler sans pertes, déclarant : « Espérons que la chance soit de notre côté. »