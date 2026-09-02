Un avertissement sans détour : une légende de United estime que City pourrait détruire la saison de Chelsea pour la deuxième fois

Paul Scholes, la légende de Manchester United, a lancé un avertissement direct à Chelsea, estimant que la vente de sa star argentine Enzo Fernández à Manchester City pourrait anéantir les espoirs du club de se battre pour le titre de Premier League.

Manchester City a finalisé le transfert de Fernández pour 125 millions de livres sterling lors du dernier jour du mercato.

Le joueur de 25 ans a manqué les deux premiers matches de Chelsea en Premier League cette saison, et pourrait faire ses débuts sous le maillot de Manchester City face à Coventry City, samedi prochain.

Une perte lourde

Scholes a reconnu qu'il n'était pas l'un des plus grands admirateurs de Fernández lors de son arrivée en Angleterre, mais qu'il le considère désormais comme un joueur formidable, affirmant que son départ représente une grande perte pour Chelsea.

Scholes a déclaré dans le podcast « The Good, The Bad & The Football » : « Je ne pense pas qu'il était malheureux à Chelsea, mais Manchester City lui a fait changer d'avis. »

Il a ajouté : « Si Chelsea veut remporter la Premier League, ce dont je ne le crois d'ailleurs pas capable, il ne peut pas se permettre de vendre Enzo Fernández. »

Il a poursuivi : « Ils ont récemment aligné Malo Gusto au milieu de terrain, et cela ne suffira pas. Reece James a également débuté certains matches au milieu de terrain, et cela ne suffira pas non plus. »

Il a continué : « Je n'étais pas l'un des plus grands admirateurs d'Enzo à son arrivée, mais il s'est imposé à moi avec le temps, et c'est désormais un joueur formidable. Ce sera un excellent renfort pour Manchester City, mais Chelsea ne peut pas se permettre de finaliser le transfert, car City est un concurrent direct », selon ce qu'a rapporté le site Metro.

« Ils ont détruit sa saison »

Scholes a souligné que Manchester City avait déjà porté un coup à Chelsea en lui arrachant son entraîneur Enzo Maresca, déclarant : « City a déjà mis Chelsea dans l'embarras dans l'affaire de l'entraîneur, car il est clair qu'ils lui ont parlé de prendre la mission durant l'été. »

Il a ajouté : « Cela a déjà détruit la saison (dernière) de Chelsea, car l'équipe affichait un niveau formidable à ce moment-là et se portait très bien. »

L'ancienne star de Manchester United a conclu son avertissement en disant : « Le transfert d'Enzo Fernández à Manchester City pourrait détruire à nouveau la saison de Chelsea. »

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