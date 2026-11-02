La Coupe d'Asie des nations, prévue en Arabie saoudite, est entrée dans une phase d'évaluation importante, compte tenu des circonstances et des développements qui entourent la région, et qui imposent aux organisateurs de revoir les préparatifs et les options disponibles avant le coup d'envoi de cet événement continental très attendu.

Plusieurs rapports avaient évoqué la possibilité de reporter le tournoi à 2028, le temps que la situation se stabilise, mais le scénario d'un retrait de l'organisation à l'Arabie saoudite n'a pas été envisagé.

À lire aussi : Vidéo : en l'absence de Ronaldo, l'ouragan Felix conduit Al-Nassr à écraser le Pakhtakor

Le journal saoudien « Al-Riyadiya » a révélé que la Confédération asiatique de football n'a jusqu'à présent pris aucune décision concernant le report du tournoi, précisant qu'elle travaille en coordination avec la Fédération saoudienne en partant du principe que la compétition est toujours maintenue à sa date prévue, tout en suivant les développements et en évaluant leurs répercussions sur l'organisation de l'événement.

Prochains matchs KSA Matchs Amicaux 09:30 CDS

Selon le journal, le comité d'organisation local au sein de la Fédération saoudienne de football tiendra une réunion avec les instances concernées de la Confédération asiatique le 15 novembre courant, afin d'examiner la situation et de faire le point sur les derniers développements et les circonstances environnantes, avant de trancher sur les prochaines étapes.

Le tournoi doit se tenir du 7 janvier au 5 février prochains, les organisateurs ayant pour objectif de le maintenir conformément au calendrier annoncé, tandis que la prise d'une décision différente demeure l'une des options sur la table, en fonction de ce qui ressortira des évaluations et des discussions lors de la réunion à venir.