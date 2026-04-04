Malgré la victoire 1-0 arrachée de haute lutte par Jeddah United face à Al-Hazm vendredi, lors de la 27e journée de la Roshen Professional League, « le Brigadier » a subi un nouveau coup dur venu du Maroc.

Le match a vu Youssef El-Nesyri faire son retour à la compétition après s’être remis d’une blessure récente, mais il n’a pas évolué au niveau requis.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, Youssef El-Nesyri s’est blessé pendant le match contre Al-Hazm et passera un examen médical aujourd’hui, samedi, afin de déterminer la durée de son absence et celle de son traitement.

L’absence d’Al-Nusairi provoquera une nouvelle crise pour Al-Ittihad, qui éprouve clairement des difficultés dans ses résultats et manque d’options offensives.

Al-Nusairi n’a pas réussi à montrer tout son potentiel depuis son arrivée à Al-Ittihad lors du récent mercato hivernal, avec quatre buts et une passe décisive en 10 matches toutes compétitions nationales et continentales confondues.

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