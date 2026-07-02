Un attaquant suivi par 2,6 millions d'abonnés fait son retour en Eredivisie

Ole Romeny va finaliser son transfert au Fortuna Sittard, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin. L’attaquant de 26 ans, originaire de Nimègue, arrive en provenance d’Oxford United.

Le club a déjà planifié la visite médicale, tandis que les derniers détails contractuels sont en cours de finalisation entre les parties.

Sous contrat avec Oxford jusqu’en milieu d’année 2028, le joueur est estimé à 800 000 euros par Transfermarkt, même si le montant de l’indemnité reste inconnu.

Né à Nimègue, l’attaquant est très suivi sur les réseaux sociaux, notamment parce qu’il porte les couleurs de l’Indonésie en sélection.

En dix sélections avec l’équipe nationale indonésienne, il a inscrit six buts et délivré deux passes décisives, une efficacité qui lui vaut déjà 2,6 millions d’abonnés sur Instagram.

À Oxford United, l’attaquant a connu des difficultés : en 32 matchs, il n’a inscrit qu’un seul but.

Aux Pays-Bas, il a successivement porté les couleurs du NEC, du Willem II, du FC Emmen et du FC Utrecht.

À Sittard, il pourrait retrouver son compatriote Justin Hubner, déjà auteur de dix-huit sélections avec les Garudas.