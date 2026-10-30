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FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Loai Mohamed
Traduit par

Un atout important s'envole : Zidane reçoit un coup inattendu avant le sommet d'Italie

Z. Zidane
M. Lacroix
Italie vs France
Italie
France
UEFA Nations League A
France vs Turquie
Turquie
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
France
Italie
Turquie
Angleterre

Les examens ont confirmé l'absence du joueur pour une longue période

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L'équipe de France et Chelsea ont subi un coup dur après la confirmation de la blessure du défenseur Maxence Lacroix, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, ce qui le privera du prochain rassemblement des Bleus au mois de novembre.

Lacroix s'est blessé lors de la rencontre entre Chelsea et Liverpool, avant-hier mercredi, en Coupe de la Ligue anglaise, avant de passer des examens médicaux qui ont confirmé sa blessure, avec des prévisions d'une absence de plusieurs semaines loin des terrains.

Selon la chaîne française RMC, l'absence du défenseur français, âgé de 26 ans, a été confirmée pour la rencontre face à Manchester United prévue samedi en Premier League. Il manquera également les deux matches de la France contre l'Italie le 12 novembre et la Turquie le 15 du même mois, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA.

La date de son retour sur les terrains demeure incertaine, les doutes planant sur la possibilité qu'il puisse rejouer avant la fin de l'année en cours.

Une absence lourde de conséquences après un bon début avec la France et Chelsea

Lacroix avait attiré les regards par ses performances avec Crystal Palace la saison dernière, avant de rejoindre l'équipe de France en mars 2026, disputant jusqu'à présent 11 matches internationaux sous le maillot des Bleus.

Le défenseur français a participé à trois matches lors de la Coupe du monde disputée cet été, sous la houlette de Didier Deschamps. Zinedine Zidane s'est également appuyé sur lui comme titulaire dans trois de ses quatre premiers matches à la tête du staff technique de la sélection lors de la dernière trêve internationale, en l'absence de plusieurs cadres défensifs.

Lacroix a rejoint Chelsea en juillet dernier pour environ 60 millions d'euros et a réalisé un bon début avec le club londonien, devenant un élément essentiel de la charnière centrale sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso.

Cette blessure place le staff technique de Chelsea et de l'équipe de France devant un nouveau défi, notamment au vu du rôle que le joueur est désormais amené à jouer avec les deux équipes, et à l'approche des échéances internationales importantes du mois de novembre.

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