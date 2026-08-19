Al-Qadsiah a officiellement annoncé la signature du Néerlandais Tijjani Reijnders en provenance de Manchester City, afin de renforcer son effectif lors du mercato estival en cours.

Al-Qadsiah a publié, via son compte sur la plateforme « X », une vidéo de présentation de la transaction, à la fin de laquelle on voit Reijnders déclarer : « Je suis un artiste néerlandais, je suis un joueur d'Al-Qadsiah. »

Selon de précédents rapports de presse, le montant de la transaction s'est élevé à environ 61 millions d'euros.

Al-Qadsiah s'était mis d'accord avec Manchester City pour finaliser la transaction depuis plusieurs jours, avant que le club saoudien n'annonce aujourd'hui la signature du joueur néerlandais.

Al-Qadsiah a fait appel à Reijnders pour renforcer son entrejeu lors d'une saison qui marque sa toute première participation à la Ligue des champions asiatique de l'élite, tandis que le club souhaite jouer le titre de la Roshn Saudi League, après avoir concurrencé les grands pour une place dans le carré d'or lors des deux dernières saisons.

L'aventure de Reijnders avec Manchester City a pris fin rapidement, lui qui avait rejoint les Citizens l'été dernier en provenance de Milan et disputé 50 matchs toutes compétitions confondues.

Reijnders pourrait faire ses débuts avec Al-Qadsiah lors du match face à Al-Ittihad, prévu après-demain vendredi, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, mais cette décision reviendra à l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers.

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