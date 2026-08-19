Le journaliste espagnol Roberto Gómez a ouvert le feu sur le Barça en raison de sa manière de traiter avec l'Atlético Madrid lors des négociations pour le transfert de l'Argentin Julián Álvarez. Il a également critiqué le Real Madrid après le transfert de Rodri vers le club catalan.

Lors de son intervention dans l'émission La Tribu sur Radio Marca, Gómez a déclaré qu'il avait été très impressionné par la présentation de Rodri comme nouvelle recrue du Barça, soulignant que le milieu de terrain espagnol avait révélé l'existence de contacts antérieurs avec les responsables du Real Madrid avant de choisir le club catalan.

Il a ajouté : « Je pense que le Real Madrid a commis une grave erreur en laissant partir Rodri, car il aurait apporté un énorme plus à l'entrejeu. »

Gómez a fait l'éloge des qualités de Rodri, déclarant : « C'est un champion du monde, un joueur formidable, voire le meilleur. Nous avons toujours apprécié son niveau, et je lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape. »

Arrogant et prétentieux

Concernant le dossier Julián Álvarez, Gómez a affirmé que l'attaquant argentin méritait de choisir lui-même son avenir, mais il a fustigé la manière dont le Barça a mené les négociations avec l'Atlético Madrid.

Roberto Gómez a haussé le ton dans ses critiques en évoquant la façon dont les négociations se sont déroulées, selon son récit. Il a déclaré : « Le Barça a (manœuvré) dans le dos de l'Atlético, et d'une manière extrêmement méprisable... C'est inacceptable dans le football. »

Le journaliste a pointé du doigt directement le Barça, qualifiant son comportement d'« arrogant », de « prétentieux » et de « hautain ».

En revanche, il a salué la manière dont Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a géré ce même dossier, affirmant : « La seule personne à s'être comportée correctement dans toute cette affaire, c'est Florentino Pérez. » Selon son récit, « le président du Real Madrid s'est entretenu avec Álvarez, puis a ensuite pris contact avec Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid. »

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