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Darling BladiImago
Jonathan van Haaster

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Un arrière gauche ultra-rapide quitte le Real Betis pour signer un contrat de trois ans en Eredivisie

Mercato
Bétis Séville
Heerenveen

Darling Bladi s’engage immédiatement avec l’Eredivisie. Le latéral gauche quitte le Real Betis et a signé un contrat de trois ans avec le SC Heerenveen, qui dispose d’une option pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire.

Âgé de 22 ans, il a principalement évolué avec l’équipe réserve du club andalou la saison passée, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Il a également disputé une rencontre avec l’équipe première, en Copa del Rey.

Avant de s’expatrier en Espagne, le défenseur avait fait ses classes dans les clubs français de Bourg-en-Bresse et de l’AS Saint-Étienne, où il avait côtoyé Maxence Rivera, aujourd’hui élément apprécié au stade Abe Lenstra.

« Nous sommes très heureux de disposer désormais d’une doublure de qualité au poste d’arrière gauche, avec un joueur qui a du potentiel », explique le directeur technique Johan Hansma sur le site officiel du club.

« C’est un arrière gauche gaucher, doté d’une bonne condition physique et d’une bonne vitesse, qui apporte sa contribution à l’équipe tant en défense qu’en attaque », ajoute-t-il de manière prometteuse.

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Selon Voetbal International, cette arrivée serait liée à l’intérêt du Panathinaïkos pour Vasilios Zagaritis, l’actuel titulaire du poste.

« Mes qualités ? Je suis très rapide », explique Bladi. « Je suis avide de réussite sur le terrain. J’en veux toujours plus. Je pense que c’est là ma plus grande force : ma vitesse et ma motivation », ajoute le défenseur formé à Orly, qui rejoindra officiellement le groupe lundi.

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