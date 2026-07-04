Un arrière gauche ultra-rapide quitte le Real Betis pour signer un contrat de trois ans en Eredivisie

Darling Bladi s’engage immédiatement avec l’Eredivisie. Le latéral gauche quitte le Real Betis et a signé un contrat de trois ans avec le SC Heerenveen, qui dispose d’une option pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire.

Âgé de 22 ans, il a principalement évolué avec l’équipe réserve du club andalou la saison passée, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Il a également disputé une rencontre avec l’équipe première, en Copa del Rey.

Avant de s’expatrier en Espagne, le défenseur avait fait ses classes dans les clubs français de Bourg-en-Bresse et de l’AS Saint-Étienne, où il avait côtoyé Maxence Rivera, aujourd’hui élément apprécié au stade Abe Lenstra.

« Nous sommes très heureux de disposer désormais d’une doublure de qualité au poste d’arrière gauche, avec un joueur qui a du potentiel », explique le directeur technique Johan Hansma sur le site officiel du club.

« C’est un arrière gauche gaucher, doté d’une bonne condition physique et d’une bonne vitesse, qui apporte sa contribution à l’équipe tant en défense qu’en attaque », ajoute-t-il de manière prometteuse.

Selon Voetbal International, cette arrivée serait liée à l’intérêt du Panathinaïkos pour Vasilios Zagaritis, l’actuel titulaire du poste.

« Mes qualités ? Je suis très rapide », explique Bladi. « Je suis avide de réussite sur le terrain. J’en veux toujours plus. Je pense que c’est là ma plus grande force : ma vitesse et ma motivation », ajoute le défenseur formé à Orly, qui rejoindra officiellement le groupe lundi.