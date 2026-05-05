Un arrière droit extrêmement prolifique a la lourde tâche de faire oublier Sergiño Dest au PSV

Selon Voetbal International, Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) reste dans la short-list du PSV pour succéder à Sergiño Dest.

À Eindhoven, on s’attend à ce que Dest rejoigne un championnat de haut niveau après la Coupe du monde, et le club a donc identifié plusieurs successeurs potentiels.

Le défenseur de 24 ans occupe toujours une place élevée sur la short-list du club, selon l’analyse approfondie du spécialiste des transferts Tim Reedijk.

« El Ouahdi, de Genk, est l’un des candidats pour succéder à Dest, même s’il n’est pas exclu que des clubs encore plus prestigieux s’intéressent à ce Marocain de 24 ans très prolifique », peut-on lire.

Le double international marocain est sous contrat avec Genk jusqu’en milieu d’année 2028 et Transfermarkt évalue sa valeur à 15 millions d’euros.

À Genk, le latéral droit réalise une saison statistiquement remarquable : 12 buts et 5 passes décisives en 41 matchs officiels.

Né à Anvers, il a déjà été associé à plusieurs reprises au PSV par le journal Eindhovens Dagblad, et il figurait il y a quelques années sur la short-list de Feyenoord.