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Troisième match sans victoire : très diminué et longtemps à dix, le Bayern Munich n'a pas fait mieux qu'un 0-0 sur le terrain du Hambourg SV. Les notes des joueurs bavarois.

Un nul contre le 1. FC Cologne, une défaite sur le terrain de l'OSC Lille, des débats autour de Jamal Musiala, de nouveau absent en raison d'une déchirure des fibres musculaires . À cela s'ajoutent les blessures de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Harry Kane. Les Munichois sont arrivés à Hambourg éprouvés moralement et diminués par les absences.

Vincent Kompany a créé la surprise en titularisant Sacha Boey, Bara Ndiaye et Noah Codjo-Evora . Les Munichois ont dominé une grande partie du match, mais ne se sont presque pas procuré d'occasions. À la 44e minute, Joshua Kimmich a reçu un carton rouge direct pour un geste déplacé inutile .

Le Borussia Dortmund peut prendre quatre points d'avance en tête de la Bundesliga dimanche en battant le Bayer Leverkusen.

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Retrouvez ici le compte rendu du match du Bayern Munich sur le terrain du Hambourg SV.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Jonas Urbig

Il a réalisé sans doute l'arrêt le plus fou de sa carrière jusqu'ici. À la 48e minute, Urbig a craint, sans raison, qu'un dégagement de Stanisic vers son propre but soit considéré comme une passe volontaire en retrait. Au lieu d'arrêter le ballon des mains, il l'a donc repoussé de la tête au-dessus du but, juste devant sa ligne. De manière plus classique, Urbig a repoussé un coup franc astucieux d'Albert Grönbaek (45e+1) et une frappe à bout portant de Sebastiaan Bornauws (49e). Note : 2,5.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Sacha Boey

Après cinq brèves apparitions, il a connu sa première titularisation de la saison. Volontaire, Boey a toutefois clairement souffert de son manque de temps de jeu. Note : 4.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Min-Jae Kim

Très solide défensivement, notamment lors d'un duel important avec Patson Daka, qui avait réussi à s'échapper (23e). Kim a aussi apporté offensivement : à la 19e minute, il a parfaitement lancé Ndiaye dans la profondeur avant son occasion ; à la 60e, il a réalisé une percée spectaculaire balle au pied jusque dans la surface adverse. Note : 2.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Jonathan Tah

Titularisé à la place de Dayot Upamecano. Beaucoup plus discret que Kim, son partenaire en défense centrale, mais néanmoins correct. Note : 3.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Josip Stanisic

Il a continué à alterner entre les deux côtés de la défense. Contre le HSV, Stanisic a de nouveau débuté à gauche. À la 48e minute, il a dégagé vers son propre but, provoquant ainsi l'intervention de la tête d'Urbig. À la 63e, Stanisic a eu beaucoup de chance de ne pas être sanctionné pour son coup de pied sur Rössing-Lelesiit. Note : 4.

IMAGO

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Joshua Kimmich

À la 4e minute, Kimmich a failli marquer directement sur corner. Volontaire ensuite dans son rôle de moteur, mais sans apporter d'impulsion décisive, il a été expulsé juste avant la pause pour un geste totalement inutile. Alexander Rössing-Lelesiit a d'abord légèrement repoussé Kimmich, qui l'a alors tiré au sol par les cheveux. Note : 6.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Tom Bischof

Un élément actif au sein du double pivot. Bischof a touché le ballon bien plus souvent que tout autre Munichois, remporté de nombreux duels et délivré plusieurs passes qui ont ouvert le jeu. Note : 3.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Lennart Karl

Sa baisse de forme devient de plus en plus difficile à expliquer . Comme face à Cologne et à Lille, Karl a été très faible sur l'aile droite contre le HSV. Remplacé à la 52e minute, apparemment en raison de douleurs à la hanche. Note : 5.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Aleksandar Pavlovic

Souvent au contact du ballon, mais finalement sans effet au poste de numéro 10. Note : 4.

IMAGO

Bayern Munich, les notes contre le HSV : Bara Ndiaye

Jusqu'ici, le Sénégalais de 18 ans n'avait disputé que quatre minutes en deux apparitions cette saison. Contre le HSV, Ndiaye a été titularisé pour la première fois, à un poste inhabituel pour lui sur l'aile gauche. À la 19e minute, il s'est retrouvé en position dangereuse dans la surface, mais sa frappe a été contrée. Discret pour le reste, il a été remplacé à la pause. Note : 4,5.

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Bayern Munich, les notes contre le HSV : Noah Codjo-Evora

Après l'échec des expériences avec Karl, Bischof et Konrad Laimer, Kompany a titularisé pour la première fois Noah Codjo-Evora à la pointe de l'attaque contre le HSV. Le jeune attaquant de 19 ans s'est régulièrement proposé, mais a malgré tout peiné à entrer dans le match. Hormis un tir à la 9e minute, il ne s'est pas distingué. Note : 5.

Bayern Munich, les notes contre le HSV : les remplaçants

Luis Diaz : Entré à la pause à la place de Ndiaye, il a ainsi fait sa deuxième apparition comme remplaçant depuis sa guérison d'une déchirure d'un faisceau musculaire. Positionné sur l'aile gauche, Diaz a au moins un peu dynamisé l'attaque munichoise. Note : 3,5.

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Konrad Laimer : Il a remplacé Karl à la 52e minute, a ensuite occupé le poste d'ailier droit et a dû sortir à son tour à la 87e, diminué physiquement. Note : 4.

Nathaniel Brown : Entré à la place de Laimer peu avant la fin. Non noté.