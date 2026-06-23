Un arbitre européen a été désigné pour diriger la rencontre cruciale entre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre français François Litxier pour diriger la rencontre entre l’équipe d’Arabie saoudite et celle du Cap-Vert, prévue lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Il sera assisté de ses compatriotes Cyril Mougnier (arbitre assistant principal) et Mehdi Rahmouni (arbitre assistant secondaire), tandis que le Sud-Africain Abongil Tom officiera comme quatrième arbitre, épaulé par Zakheli Siwela en tant qu’arbitre assistant de réserve.

La rencontre est programmée dans la nuit de vendredi à samedi 27 juin au stade de Houston ; il s’agit d’un rendez-vous décisif pour les deux formations dans le groupe H.

Les Saudiens, battus 4-0 par l’Espagne lors de la 2^e journée, occupent pour l’instant la dernière place du groupe avec un seul point.

L’Espagne, en tête avec quatre points, devance l’Uruguay et le Cap-Vert, deuxièmes ex aequo avec deux unités, ce qui promet une dernière journée décisive et ouverte dans la course à la qualification.

Les « Verts » n’ont d’autre choix que de l’emporter s’ils veulent entretenir leurs espoirs de qualification, tandis que le Cap-Vert, pour sa première participation, vise un résultat positif qui pourrait prolonger son aventure mondiale.

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