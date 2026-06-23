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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

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Un arbitre européen a été désigné pour diriger la rencontre cruciale entre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert

Arabie saoudite vs Uruguay
Arabie saoudite
Uruguay
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Espagne vs Arabie saoudite
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Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Espagne
Cap-Vert
France

Un match qui ne tolère pas les demi-mesures

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre français François Litxier pour diriger la rencontre entre l’équipe d’Arabie saoudite et celle du Cap-Vert, prévue lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Il sera assisté de ses compatriotes Cyril Mougnier (arbitre assistant principal) et Mehdi Rahmouni (arbitre assistant secondaire), tandis que le Sud-Africain Abongil Tom officiera comme quatrième arbitre, épaulé par Zakheli Siwela en tant qu’arbitre assistant de réserve.

La rencontre est programmée dans la nuit de vendredi à samedi 27 juin au stade de Houston ; il s’agit d’un rendez-vous décisif pour les deux formations dans le groupe H.

Les Saudiens, battus 4-0 par l’Espagne lors de la 2^e journée, occupent pour l’instant la dernière place du groupe avec un seul point.

L’Espagne, en tête avec quatre points, devance l’Uruguay et le Cap-Vert, deuxièmes ex aequo avec deux unités, ce qui promet une dernière journée décisive et ouverte dans la course à la qualification.

Les « Verts » n’ont d’autre choix que de l’emporter s’ils veulent entretenir leurs espoirs de qualification, tandis que le Cap-Vert, pour sa première participation, vise un résultat positif qui pourrait prolonger son aventure mondiale.

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