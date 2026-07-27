Un arbitre égyptien dirigera le choc entre Al-Ahli d'Arabie saoudite et Auckland en Coupe intercontinentale

Dans une nouvelle réussite qui reflète la position de premier plan atteinte par l'arbitrage égyptien sur la scène internationale, la Fédération internationale de football « FIFA » a annoncé avoir confié la direction du match entre Al-Ahli d'Arabie saoudite et Auckland City de Nouvelle-Zélande à un trio arbitral entièrement égyptien, dirigé par l'arbitre international Amin Omar.

Le stade Al-Inma de la ville de Djeddah doit accueillir cette rencontre attendue entre le représentant de l'Arabie saoudite et Auckland City, le 26 août prochain, dans le cadre des compétitions de la Coupe intercontinentale.

Le trio égyptien comprend l'arbitre international Amin Omar comme arbitre central, assisté des arbitres assistants Mahmoud Abou El-Regal et Ahmed Hossam Taha, tandis que Mahmoud Nagui assume le rôle de quatrième arbitre, Mahmoud Achour celui d'arbitre assistant vidéo (VAR) et Tarek Magdi celui d'arbitre assistant de l'assistance vidéo, dans une nouvelle confirmation de la confiance dont bénéficient les compétences arbitrales égyptiennes sur la scène internationale.

Le choix du trio égyptien pour diriger cette rencontre importante s'inscrit dans une série de désignations internationales obtenues sous la houlette d'Amin Omar au cours des dernières années, après qu'il a affiché des prestations remarquables dans les compétitions continentales et mondiales, ce qui a renforcé sa place parmi les meilleurs arbitres d'Afrique et d'Asie.