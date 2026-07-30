Le Slovène Slavko Vincic, arbitre de la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, a brisé le silence et parlé avec franchise du match le plus important de sa carrière, ainsi que de la scène la plus commentée de la rencontre : son échange avec Lionel Messi et la décision d'expulser Enzo Fernandez.

Dans un entretien accordé au journal espagnol « Sport », dans lequel il a évalué sa prestation lors de cette finale qui s'est prolongée sur 120 minutes sans buts, Vincic a affirmé que la gestion du match n'avait pas été aisée, en raison du grand contraste entre les styles des deux sélections : l'Espagne cherchait à conserver la possession, tandis que l'Argentine s'employait à casser le jeu.

La seule expulsion : Messi a agi correctement

L'arbitre slovène a estimé que sa décision la plus importante du match avait été l'expulsion d'Enzo Fernandez par un deuxième carton jaune, une décision qu'il a qualifiée de juste et qui n'a suscité aucune contestation, même du côté argentin.

Mais le moment qui a volé la vedette a été son échange avec le capitaine argentin Lionel Messi. Vincic a refusé de révéler les détails de la conversation, mais il a défendu avec force le comportement de la star argentine.

Vincic a déclaré : « Ma conversation avec Messi ? Je la laisse au terrain, mais je peux dire qu'il a fait preuve d'un grand esprit sportif et qu'il a agi de manière tout à fait correcte », une allusion claire au fait que Messi a accepté ses décisions et ne lui a pas mis la pression comme beaucoup le font dans ce genre de matches.

Il a ajouté : « C'est la finale de la Coupe du monde. La mentalité des joueurs et leurs réactions sont différentes, et vu l'importance du match, il faut tout comprendre. Nous n'avons pas été un sujet de discussion après la rencontre, et c'est la preuve que nous avons bien fait notre travail. Je pense que notre stratégie d'arbitrage était la bonne. »

Il a poursuivi : « La responsabilité est immense lorsque toute votre carrière d'arbitre dépend d'un seul match. Je savais que l'essentiel du travail se concentrerait sur la gestion de la rencontre : quand l'arrêter et quand laisser le jeu se poursuivre. »

La surprise de la désignation et un passé sombre

Vincic, qui a annoncé sa retraite de l'arbitrage à l'âge de 46 ans, a reconnu qu'il ne s'attendait pas à être désigné pour arbitrer la plus grande finale du monde.

Il a déclaré : « Au début, j'ai ressenti de la surprise, mais j'ai ensuite éprouvé de la fierté pour notre équipe qui allait représenter la Slovénie sur cette scène majeure, lors du plus grand événement sportif au monde. »

L'arbitre slovène n'a pas éludé son passé controversé, lorsqu'il a été arrêté dans un chalet en Bosnie-Herzégovine avec 25 autres personnes dans une affaire liée à la prostitution ainsi qu'au trafic d'armes et de drogue.

Il a commenté cet épisode en ces termes : « Je n'ai rien à voir avec cela, j'avais accepté une invitation à déjeuner, et il s'est avéré que c'était la plus grande erreur que j'aie commise. Je le regrette. »