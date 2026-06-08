Un arbitre de la Coupe du monde a été refoulé à son arrivée aux États-Unis et immédiatement renvoyé dans son pays

Selon Voetbal International, qui cite des sources américaines, le rêve de Coupe du monde d’Omar Abdulkadir Artan est en péril. L’arbitre somalien s’est vu refuser l’entrée des États-Unis à son arrivée.

Prêt à disputer sa première Coupe du monde, l’officiel de 34 ans s’est vu refuser l’entrée du territoire américain et a été immédiatement renvoyé.

La raison : il n’était pas en possession d’un visa valide. Après s’être rendu à l’ambassade de Somalie à Nairobi, il pensait pouvoir entrer aux États-Unis lundi muni d’un passeport diplomatique.

Mais les autorités locales n’ont pas validé ce document et l’ont immédiatement renvoyé.

On ignore encore s’il pourra finalement entrer aux États-Unis ou si la FIFA devra désigner un remplaçant, la fédération internationale n’ayant pas encore communiqué à ce sujet.

Considéré comme l’un des meilleurs arbitres africains, il avait été désigné arbitre de l’année 2025 par la CAF.

Récemment, le président Donald Trump a multiplié les déclarations virulentes à l’égard de la Somalie et de ses migrants, affirmant notamment que ce pays « n’était même pas un vrai pays » et que la situation y était « chaotique et problématique ». Cette rhétorique, déjà vivement critiquée sur la scène internationale, alimente les interrogations sur le traitement réservé aux voyageurs somaliens.