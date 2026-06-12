La Commission des arbitres de la Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la composition des équipes arbitrales qui dirigeront plusieurs rencontres de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lundi prochain, le stade Mercedes-Benz accueillera un sommet entre les sélections d’Espagne et du Cap-Vert.

La Commission des arbitres de la FIFA a désigné l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh pour diriger cette rencontre très attendue.

Il sera assisté par Mohammed Al-Khalaf (premier assistant) et Ahmed Al-Rawali (deuxième assistant), tandis qu’Andrés Rojas assurera les fonctions de quatrième arbitre et Alexander Guzman celles d’arbitre assistant vidéo.

Égypte × Belgique

Dans un autre temps fort de cette première journée, le stade de Lumin accueillera lundi prochain la rencontre très attendue entre l’Égypte et la Belgique.

La commission des arbitres a désigné l’arbitre brésilien Ramon Abate, 36 ans, pour diriger la rencontre.

Danilo Manes et Rafael Alves seront juges de touche, Kevin Ortega arbitre de réserve et Michael O’Rea arbitre vidéo.

Arabie saoudite × Uruguay



Le stade Hard Rock accueillera, le mardi suivant, le choc entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, toujours pour la première journée de la phase de groupes.

La commission des arbitres a désigné l’Italien Maurizio Mariani, 44 ans, pour diriger cette rencontre très attendue.

Il sera assisté par Daniele Bindoni (premier assistant) et Alberto Tegoni (deuxième assistant), tandis que Drew Fisher assurera les fonctions de quatrième arbitre et Michael Barfigen celles de cinquième arbitre.



Iran × Nouvelle-Zélande





Le même jour, le stade de Soufie accueillera le match Iran-Nouvelle-Zélande, également comptant pour la phase de groupes.

La Commission des arbitres de la FIFA a désigné l’arbitre mexicain César Ramos pour diriger cette rencontre.

Alberto Morin et Marco Pesquera seront juges de touche, Yusuke Araki occupera le poste d’arbitre assistant vidéo et Jun Mihara celui d’arbitre supplémentaire.