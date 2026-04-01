Un arbitre arabe pour le sommet africain entre l'Armée royale et Renaissance Berkane

La commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la composition de l'équipe d'arbitrage qui dirigera le match opposant l'Armée royale à Renaissance Berkane.

Les deux représentants du Maroc s'affronteront samedi prochain lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions africaine, au stade Prince Moulay Abdellah, dans la capitale Rabat.

L'Armée royale s'est qualifiée pour ce tour après avoir éliminé les Pyramids égyptiens (teneurs du titre), tandis que Renaissance Berkane a surmonté l'obstacle du Hilal soudanais.

La tâche d'arbitrer ce choc footballistique a été confiée à l'arbitre mauritanien Dahane Baida, pour une rencontre qui revêt un caractère particulier entre deux équipes marocaines cherchant à se rapprocher un peu plus de la finale continentale.

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Bida sera assisté par l'Angolais Gerson Emiliano dos Santos (premier assistant) et le Camerounais Elvis J. Nbouye Ngigui (deuxième assistant), tandis que le Mauritanien Abdelaziz Bouh a été désigné comme quatrième arbitre.

En ce qui concerne la technologie de l'arbitrage vidéo, le Tunisien Haytham Kirat sera l'arbitre principal dans la salle VAR, assisté du Ghanéen Daniel N'Oy Laria.

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