Lors d’un match de cinquième division entre Hulsel et Nieuw Woensel, les choses ont sérieusement mal tourné dimanche. Un spectateur a menacé de mort l’arbitre Max Willemse (19 ans), rapporte l’Eindhovens Dagblad.

Peu après la pause, l’ambiance a complètement basculé au complexe sportif de Hulsel. Alors que le score était de 1-3, un spectateur s’est approché de l’arbitre, furieux, avant de lancer une remarque hallucinante à Willemse.

« À la prochaine décision aussi stupide, je rentre chez moi chercher mon fusil », aurait crié le spectateur. C’est ce que confirment à la fois Willemse et plusieurs personnes présentes. L’arbitre de 19 ans a alors décidé d’interrompre immédiatement la rencontre.

« J’ai ressenti cela comme une menace sérieuse », raconte l’arbitre au ED. « Il m’a regardé droit dans les yeux et j’ai vraiment eu l’impression qu’il le pensait. » Willemse a été si choqué qu’il n’a plus voulu reprendre le match. Le fait que le spectateur concerné ait entre-temps été expulsé du complexe sportif n’y a rien changé.

L’arbitre se dit en revanche satisfait de la manière dont la direction de Hulsel a réagi. Le spectateur impliqué a été immédiatement renvoyé, et Willemse a en outre eu lundi un entretien téléphonique avec la direction du club à domicile.

« C’était un échange téléphonique agréable, au cours duquel ils ont présenté leurs excuses et ont également indiqué que la personne concernée allait être interdite de complexe sportif », a déclaré Willemse.

Entre-temps, l’arbitre a déposé plainte auprès de la police. Willemse ne se laisse toutefois pas abattre par cet incident. « Ce qui s’est passé est très regrettable, mais je le vois comme un incident isolé. J’ai hâte d’arbitrer le prochain match, cela me permettra de laisser cet épisode derrière moi », conclut-il.