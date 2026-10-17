Riera, désormais entraîneur de l’Étoile rouge de Belgrade après son bref passage sur les bords du Main, a imputé à l’arbitre allemand Florian Badstübner la défaite 3-2 contre le FC Lugano en Ligue Conférence, malgré deux avances au score. Il contestait notamment le penalty sifflé peu avant la fin du match pour un ceinturage de Beckham Castro par Mahmudu Bajo, entré en jeu. Ce penalty a finalement permis aux Suisses d’inscrire le but de la victoire.

« Je ne veux pas féliciter Lugano », a déclaré Riera après la défaite de son équipe, avant d’ajouter : « Je ne veux pas être suspendu, mais je demande au club d’enquêter sur ce qui nous arrive. C’est à cause des penalties que nous ne jouons pas en Ligue Europa. Je ne parlerai pas de football. » Il a également pesté : « C’est mon club, je veux participer aux compétitions. Peut-être que l’UEFA ne veut pas de nous en Europe ? Dans ce cas, qu’elle nous dise pourquoi. »

La colère de Riera s’explique surtout par le bilan décevant du grand club serbe sur la scène internationale. Alors que l’Étoile rouge compte six points d’avance sur ses concurrents en championnat et se dirige vers le titre, rien ne fonctionne encore en Europe sous les ordres de l’Espagnol.

L’Étoile rouge de Belgrade a manqué la Ligue Europa de façon spectaculaire avec Albert Riera

Avant même son arrivée, le club de Belgrade avait déjà été éliminé par l’Hapoël Beer-Sheva au troisième tour des qualifications pour la Ligue des champions, ce qui avait coûté son poste au prédécesseur de Riera, Dejan Stankovic. Un signe clair que la Coupe d’Europe est le critère à l’aune duquel un entraîneur est jugé dans la capitale serbe. Après l’arrivée de Riera, l’Étoile rouge a à son tour échoué de façon spectaculaire face au Viktoria Plzen en qualifications pour la Ligue Europa. Après une victoire 3-0 à l’aller, elle a subi une lourde défaite 5-1 au retour après prolongation, avec notamment deux penalties.

Dans la phase de ligue de la Ligue Conférence, un peu plus courte que celles des deux compétitions supérieures, l’Étoile rouge compte désormais zéro point après sa défaite inaugurale. Pourtant, à Lugano, elle a été la meilleure équipe pendant une grande partie du match, du moins selon Riera. « À certains moments du match, nous avons livré une prestation de très haut niveau. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain », a déclaré l’entraîneur de 44 ans, « évidemment pas satisfait » du résultat. « Nous n’étions pas en bonne forme physique, je peux le dire. Mais cela fait aussi mal de voir les arbitres nous désavantager en Europe depuis maintenant deux matches. Je suis frustré et déçu, mais je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. »

Mais il faut aussi préciser que, si le club de Belgrade a contrôlé la rencontre, les Suisses se sont procuré de nombreuses occasions de tir. Ils ont finalement totalisé 18 tirs, pour une valeur d’xGoals de 2,29 contre 1,23.

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Albert Riera conforté à son poste, son dirigeant voit déjà l’Étoile rouge de Belgrade championne

Pour l’heure, Riera n’a pas (encore) à craindre pour son poste. Le directeur général Zvezdan Terzic a apporté son soutien à l’entraîneur après la défaite. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons produit un match d’un tel niveau et aussi dominateur. Quel que soit l’adversaire, c’est ainsi que l’Étoile rouge devrait toujours jouer », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Cela fait des années que nous disons vouloir adopter le style de jeu espagnol, avec beaucoup de passes, un jeu offensif et un pressing haut, et nous avons eu tout cela. »

Terzic a néanmoins qualifié la saison en cours, « avec beaucoup de culot et d’arrogance », de préparation aux qualifications pour la Ligue des champions 2026/27. Après seulement onze journées de championnat en Serbie, il a même lancé : « Nous sommes déjà champions. » Jeudi prochain, l’Étoile rouge affrontera le FC Copenhague en Ligue Conférence, sans que ce match soit décisif pour l’avenir de Riera. « Notre position à l’égard de Riera ne changera pas, même si nous perdons contre Copenhague », a assuré Terzic.

Albert Riera a connu un échec retentissant à l’Eintracht Francfort

Riera serait, de son côté, très satisfait des joueurs à sa disposition, a expliqué Terzic : « Quand nous avons négocié il y a un mois, il a dit qu’il ne voudrait pas échanger l’effectif de l’Étoile rouge contre celui de l’Eintracht Francfort. Cela signifie qu’il est très satisfait des joueurs qu’il a. » À l’exception, manifestement, d’Aleksandar Katai, récemment suspendu par Riera. Le joueur de 35 ans a pourtant déjà disputé 328 matches avec le club de Belgrade, inscrivant pas moins de 160 buts.

À Francfort déjà, Riera avait provoqué des tensions à plusieurs reprises et n’avait pas hésité à critiquer ses propres joueurs. Il avait notamment écarté temporairement des cadres comme Mario Götze ou Jonathan Burkardt. Après seulement quatre victoires en 14 matches et une non-qualification pour les compétitions européennes, le club hessois s’était finalement séparé de Riera, qui s’en était ensuite pris aux dirigeants de la SGE Axel Hellmann et Markus Krösche.