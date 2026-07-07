« Un arbitrage scandaleux »… Le Français Litxer a révélé son vrai visage lors du troisième but de l’Argentine

L'arbitre français François Litxer a provoqué la colère de l'équipe d'Égypte et de son staff technique lors du match contre l'Argentine, mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Tout au long de la rencontre, il a systématiquement favorisé les joueurs argentins dans les duels, appliquant des critères nettement moins stricts à l’encontre des Pharaons.

Il a sorti plusieurs cartons jaunes pour les Égyptiens tout en faisant preuve d’indulgence envers les Argentins.

En seconde période, Zico a bien inscrit un but pour l’Égypte après un superbe rebond, mais la vidéo a poussé l’arbitre à revoir l’action et à l’annuler pour une faute initiale de Marwan Attia sur Lisandro, près de la surface égyptienne.

Mais c’est surtout sur le troisième but argentin, inscrit dans le temps additionnel, que l’arbitre a provoqué l’ire des Égyptiens.

Au départ de l’action, Mohamed Salah s’est engouffré dans la surface argentine côté droit avant d’être victime d’une faute manifeste ; dans le même temps, son coéquipier Hamdi Fathi était retenu par le maillot à l’intérieur de la surface pour l’empêcher de se projeter vers le but en cas de passe de Salah.

Le ballon est rapidement revenu dans la surface égyptienne, offrant à Enzo Fernández l’occasion de marquer le troisième but, sous les protestations véhémentes des joueurs et du staff technique.

Au lieu d’aller consulter la vidéo pour trancher, l’arbitre français a préféré provoquer l’ire des Égyptiens en brandissant des cartons rouges à l’encontre de Saafan Al-Saghir, l’entraîneur des gardiens, de plusieurs joueurs et même du sélectionneur Hossam Hassan.

Au final, l’arbitre français aura affiché deux visages : l’un favorable à l’Argentine, l’autre résolument tourné contre les Pharaons, laissant une tache sombre sur sa carrière.