L'arbitre français François Litxer a provoqué la colère de l'équipe d'Égypte et de son staff technique lors du match contre l'Argentine, mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Tout au long de la rencontre, il a systématiquement favorisé les joueurs argentins dans les duels, appliquant des critères nettement moins stricts à l’égard de l’Albiceleste.

Il a sorti plusieurs cartons jaunes pour les Égyptiens tout en faisant preuve d’indulgence envers les Argentins.

En seconde période, Zico a bien cru ouvrir le score pour l’Égypte d’une belle reprise, mais l’assistance vidéo a poussé l’arbitre à revenir sur sa décision et à annuler le but pour une faute initiale de Marwan Attia sur Lisandro, juste à l’entrée de la surface égyptienne.

Mais c’est surtout sur le troisième but argentin, inscrit dans le temps additionnel, que l’arbitre a provoqué l’ire des Égyptiens.

Au départ de l’action, Mohamed Salah s’est engouffré dans la surface argentine côté droit avant d’être victime d’une faute manifeste ; dans le même temps, son coéquipier Omar Marmoush était retenu par le maillot à l’intérieur de la surface pour l’empêcher de se présenter seul face au but en cas de passe de Salah.

Le ballon est rapidement revenu dans la surface égyptienne, offrant à Enzo Fernández l’occasion de marquer le troisième but, sous les protestations véhémentes des joueurs et du staff technique.

Plutôt que de consulter la vidéo pour trancher, l’arbitre a accentué la tension en expulsant successivement Saafan Al-Saghir, l’entraîneur des gardiens, plusieurs joueurs égyptiens et même leur sélectionneur Hossam Hassan.

Au final, l’arbitre français aura affiché deux visages : l’un favorable à l’Argentine, l’autre résolument tourné contre les Pharaons, laissant une tache sombre sur sa carrière.