Un appel et un aveu franc : pourquoi Tchouaméni était-il absent de la première liste de Zidane avec l'équipe de France ?

Un rapport de presse a révélé, ce mardi, les coulisses de l'exclusion de la star du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, de la liste de l'équipe de France, dévoilée il y a quelques jours par le nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane.

Aurélien Tchouaméni a été absent de la liste de Zinédine Zidane pour l'équipe de France et a payé le prix de son faible temps de jeu avec le Real Madrid.

Le nouveau sélectionneur avait alors expliqué : « Aurélien est absent des terrains depuis environ deux mois, il n'a joué que 120 minutes et n'a été titularisé qu'une seule fois. Je pense qu'il vaut mieux pour lui rester à Madrid et poursuivre ses entraînements en vue de son rétablissement. »

Selon le journal « L'Équipe », Zinédine Zidane a contacté Tchouaméni avant l'annonce de sa liste pour s'informer de sa disponibilité et savoir s'il pouvait participer durant l'actuelle trêve internationale.

Tchouaméni a indiqué qu'il n'était pas encore pleinement prêt physiquement après sa blessure au muscle adducteur, et Zidane n'a pas voulu précipiter les choses.

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Cela laisse les options de Zidane concernant le joueur du Real Madrid grandes ouvertes lors de la trêve internationale de novembre prochain.