José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a révélé les coulisses du départ de Dani Ceballos vers le Real Betis, l'équipe même qu'il affrontera demain vendredi en Liga.

Avant ce match, qui s'inscrit dans le cadre de la quatrième journée de Liga, le technicien portugais a évoqué le milieu de terrain espagnol en conférence de presse.

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « Nous avons parlé pendant 3 minutes au téléphone, et je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui. »

Il a ajouté : « Bien souvent, les joueurs s'accrochent à leur contrat, mais dans ce cas il a compris la situation et a dit qu'il préférait devenir un joueur libre et décider lui-même de son avenir. Nous sommes parvenus à un accord et le contrat a été résilié, et Ceballos est devenu libre de choisir sa destination. »

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Le Real Betis a annoncé, hier mercredi, avoir officiellement recruté Ceballos avec un contrat courant jusqu'à l'été 2029, marquant son retour au club qui a vu ses débuts, 9 ans après son départ pour le Real Madrid.

Le retour de Ceballos intervient à un moment palpitant, puisqu'il pourrait faire ses premiers pas sous le maillot du Betis face à son ancienne équipe, le Real Madrid, lorsque le club andalou recevra la Maison Blanche demain soir.

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