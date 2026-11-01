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L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a appelé son équipe à faire preuve d’une force mentale à toute épreuve avant le choc de Serie A face à Naples, dimanche. Après une défaite 2-0 contre le Genoa et une mise au vert obligatoire avant le match, Spalletti s’est dit déterminé à remettre la Juventus sur les rails.

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Sous pression, la Juventus veut réagir immédiatement à Turin

La Juventus reçoit Naples à l’Allianz Stadium sous une immense pression après sa défaite 2-2 en milieu de semaine face au Genoa. Après la troisième défaite du club en championnat, le directeur général Giovanni Carnevali a tenu un discours ferme dans le vestiaire et placé l’effectif au vert avant le match.

La rencontre coïncide avec le 129e anniversaire de la Juventus, le 1er novembre.

Spalletti affronte son ancien club, Naples, qu’il a mené au titre de champion de Serie A en 2023.

Spalletti exige de son effectif une grande force mentale

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Spalletti a souligné que la force mentale serait décisive. « Il n’y a qu’une seule façon de gagner des matches, c’est de faire preuve d’une plus grande détermination », a déclaré Spalletti.

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« Nous avons besoin de quelque chose d’inébranlable, car la force physique peut s’estomper, mais pas la force mentale. »

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« L’équipe et moi voulons remettre la Juventus sur la bonne voie. C’est pour cela que nous vivons et travaillons, et nous devons regagner le respect que certaines personnes ne nous accordent plus », a affirmé l’entraîneur.

Spalletti défend la mise au vert et salue son amitié avec Allegri

Spalletti a défendu la décision du club d’imposer une mise au vert à l’effectif avant la rencontre. « Quand les choses ne vont pas bien, une mise au vert peut être utile... Je crois que ce même lien émotionnel peut nous aider à retrouver cette autorité tranquille qui suscite le respect », a-t-il expliqué.

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Il a également rendu hommage à Allegri, l’entraîneur de Naples : « Cela me ferait plaisir d’avoir Max à mes côtés sur le banc. J’irai le voir après le match, car c’est un grand ami et un grand entraîneur. »

Spalletti a confirmé qu’il restait à l’aise avec le fait de diriger une équipe sous haute surveillance.

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La Juventus veut lancer sa saison de Serie A

La Juventus vise une victoire capitale à domicile pour atténuer la pression grandissante et passer devant Naples au classement.

Spalletti arrêtera ses choix de composition avant le coup d’envoi à l’Allianz Stadium.

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La Juventus aborde la rencontre de dimanche avec la ferme intention de répondre aux attentes de ses supporters.