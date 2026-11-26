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Au Real Madrid, le résultat ne fait pas tout, et une victoire avec cinq buts ne prouve pas que tout va bien. Derrière le large succès face à Eindhoven (5-1), des failles évidentes sont apparues, et un seul match a révélé ce dont le club merengue a besoin pour retrouver le sommet.

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Manolo Romero, ancien recruteur du Real Madrid, n'a pas hésité à mettre le doigt sur la plaie et a lancé un appel clair et direct dans l'émission « El Bar » de la radio espagnole Cadena SER : « Le Real Madrid doit recruter un défenseur central et un milieu de terrain lors du mercato d'hiver, sans délai ni attente. »

« Ce qui s'est passé face à Eindhoven doit être un signal d'alarme pour la direction du club, malgré la large victoire. L'équipe a été menée au score en première période et a souffert d'un désordre évident dans la composition, en misant sur des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement, avant que l'entraîneur José Mourinho n'intervienne à la mi-temps et ne corrige le tir », a déclaré Romero.

Il a ajouté : « Gagner d'abord, puis faire plaisir aux supporters, c'est la règle numéro un au Real Madrid, surtout en Ligue des champions, et Mourinho a fait exactement l'inverse il y a quelques jours. » Il a affirmé que la première période avait tourné contre l'entraîneur, mais que celui-ci avait eu le courage de dire : assez de bêtises, et tout a changé en seconde période.

Mais Romero estime que corriger les erreurs sur le terrain ne suffit pas, et que la vraie solution passe par le marché des transferts. Il a tranché avec fermeté : « Il nous manque un défenseur central et un milieu de terrain. Ce n'est pas une opinion, c'est la réalité. »

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En défense, Romero a expliqué que la situation actuelle ne laisse aucune place aux surprises : Huijsen et Konaté sont des joueurs utiles, mais que se passerait-il si l'un d'eux se blessait ? Quant à Militão et Rüdiger, à leur niveau actuel, n'importe quel attaquant peut les dominer facilement, selon ses propres mots.

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Romero a réclamé le recrutement d'au moins un défenseur en décembre prochain, soulignant que le retour de Jacobo Ramón, prêté au club italien de Côme où il évolue sous les ordres de Cesc Fàbregas, serait utile, mais ne réglerait pas à lui seul tout le problème.

La deuxième exigence était encore plus pressante : recruter un milieu de terrain de très haut niveau, capable d'imposer l'organisation et le contrôle au cœur du jeu, et d'apporter à l'équipe l'équilibre qui lui fait défaut dans les grands matchs.

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« Avec Bernardo Silva et Güler au milieu, ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'un joueur capable de proposer un vrai football à ce poste, pour libérer Bellingham », a expliqué Romero.

Il a salué la star anglaise Jude Bellingham, assurant qu'il vit sa meilleure période depuis son arrivée au Real Madrid et qu'il est devenu le véritable leader de l'équipe sur le terrain. Il a toutefois insisté sur le fait que Bellingham ne peut pas tout faire seul et qu'il a besoin d'un joueur qui évolue derrière lui, le protège et organise le jeu autour de lui.

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Concernant Tchouaméni, Romero a souligné qu'il revenait de blessure et qu'il était plus lent que d'habitude, mais qu'il reste un joueur utile. Quant à Camavinga, il affiche une condition physique légèrement meilleure que la saison dernière, mais l'équipe a toujours besoin de la pièce manquante pour compléter le tableau.

Romero a reconnu la difficulté de la tâche sur le marché, expliquant que les joueurs qu'il souhaiterait voir arriver ne sont pas disponibles, comme Declan Rice, Vitinha et Szoboszlai, tandis que Mac Allister va prolonger son contrat avec Liverpool. Il a cependant assuré qu'il existe un ou deux joueurs accessibles, et que le Real Madrid doit se lancer à leur poursuite immédiatement.

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Il a avancé le nom de Felix Nmecha comme option réaliste, capable d'apporter au milieu du Real Madrid l'organisation nécessaire : « Nous avons besoin d'un joueur capable de donner un peu d'organisation au milieu, car sans cela, ce sera très difficile. »

Romero a conclu par un message clair adressé à la direction et à l'entraîneur : si le Real Madrid veut jouer tous les titres, il doit agir maintenant. Un défenseur pour protéger le but et un milieu pour organiser le jeu, voilà les clés pour sauver la saison, avant que la large victoire ne se transforme en simple résultat trompeur.