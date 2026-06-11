Un ancien recruteur de l’Ajax est furieux : « Le club jette 8 millions d’euros par les fenêtres, c’est absurde. »

Hans van der Zee, ancien responsable du recrutement de l’Ajax, a vivement critiqué l’agence GIC, qui, selon lui, n’a joué aucun rôle dans la détection ou l’arrivée des joueurs Lisandro Martínez et Antony à Manchester United. Malgré ces réserves, le tribunal d’Amsterdam a confirmé en appel que GIC, dirigée par Peter Gerards, avait bien droit à une commission sur ces transferts.

Ses propos surviennent peu après que la cour d’appel d’Amsterdam a tranché en faveur de GIC, estimant que l’agence de recrutement Gerards International Consultancy, dirigée par Peter Gerards, mérite une rémunération sur les transferts d’Antony et de Martínez vers Manchester United en 2022. L’Ajax doit donc verser environ deux millions d’euros, majorés des intérêts légaux.

Invité de l’émission « Vandaag Inside Oranje », l’ancien recruteur de 70 ans s’est dit surpris par la tournure des événements. Selon lui, Martínez et Antony ont été repérés et évalués en interne par l’Ajax, et il affirme avoir personnellement joué un rôle clé dans le recrutement d’Antony.

« Nous les avons découverts, c’est certain. J’ai personnellement suivi Antony plus que quiconque », assure-t-il.

Pourtant, le GIC a de nouveau obtenu gain de cause devant le tribunal dans une affaire qui oppose les deux parties depuis longtemps. « Ces hommes ont présenté au tribunal un contrat signé par l’Ajax, probablement par Marc Overmars », raconte-t-il.

Van der Zee se dit déçu pour l’Ajax : « Ils estiment avoir droit à cette somme. Ils viennent de toucher trois millions d’euros, après avoir déjà perçu cinq millions. De l’argent parti en fumée pour le club, c’est absurde », soupire-t-il.

L’ancien responsable du recrutement explique que GIC ne détenait pas de droits sur les joueurs, mais proposait à l’Ajax des listes de talents sud-américains. « Ils n’ont pas de joueurs eux-mêmes, mais ils vont voir Overmars et lui disent : “Voici une liste de soixante Sud-Américains. Une sorte d’équipe fantôme de soixante joueurs.” »

Selon lui, un accord a alors été conclu dans le dos du service de recrutement. « Ils ont dit : Marc, ce contrat ne te coûte rien, mais si tu recrutes un de nos joueurs, on s’assiéra à la table des négociations. On ne sait pas exactement ce qu’il contient. Marc l’a probablement signé, sinon ils ne pourraient pas gagner cette affaire. En tant que recruteurs, on n’en savait absolument rien. »

L’ancien collaborateur d’Ajax affirme que le GIC n’a joué aucun rôle dans l’arrivée de Martínez et Antony : « Antony et Martínez n’étaient pas leurs joueurs, puisqu’ils avaient déjà leur propre agent. Le GIC n’a rien à voir avec ces dossiers, c’est ce qui frappe. »

Van der Zee a occupé ce poste à l’Ajax entre 2007 et 2024 avant de prendre sa retraite l’an dernier.